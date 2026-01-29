Матвей Сафонов высказался о возвращении в стартовый состав «ПСЖ» в матче Лиги чемпионов

Голкипер французского «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов высказался о возвращении в стартовый состав команды в матче 8-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026 с «Ньюкасл Юнайтед» после травмы. Встреча завершилась вничью со счётом 1:1.

«Тяжёлая ситуация была (в начале сезона. — Прим. «Чемпионата») — надо играть. Когда не играешь к тебе другое отношение. Когда я начал (играть. — Прим. «Чемпионата») мои внутренние ощущения поменялись. Сегодня, когда прозвучала моя фамилия, — было приятно. Мы до конца не знаем стартового состава. Сейчас я на правильном пути, я это понимаю. Надо воспользоваться своим шансом, который мне наконец-то дают. Моя адаптация в «ПСЖ» полностью завершилась», — сказал Сафонов в эфире Okko Спорт.

26-летний Сафонов получил травму 17 декабря в финальном матче Межконтинентального кубка с «Фламенго», в котором он отразил четыре удара в послематчевой серии пенальти. Россиянин получил повреждение после одного из ударов, доиграл матч, но после этого на поле не выходил. Всего в нынешнем сезоне на его счету участие в пяти матчах, в которых он пропустил четыре мяча и дважды сыграл «на ноль».

Материалы по теме «ПСЖ» с Сафоновым и «Монако» с Головиным могут встретиться друг с другом в стыке ЛЧ

Как Сафонов стал героем ФИФА: