Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Матвей Сафонов высказался о возвращении в стартовый состав «ПСЖ» в матче Лиги чемпионов

Матвей Сафонов высказался о возвращении в стартовый состав «ПСЖ» в матче Лиги чемпионов
Комментарии

Голкипер французского «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов высказался о возвращении в стартовый состав команды в матче 8-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026 с «Ньюкасл Юнайтед» после травмы. Встреча завершилась вничью со счётом 1:1.

Лига чемпионов . Общий этап. 8-й тур
28 января 2026, среда. 23:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
1 : 1
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн, Англия
1:0 Витинья – 8'     1:1 Уиллок – 45+2'    

«Тяжёлая ситуация была (в начале сезона. — Прим. «Чемпионата») — надо играть. Когда не играешь к тебе другое отношение. Когда я начал (играть. — Прим. «Чемпионата») мои внутренние ощущения поменялись. Сегодня, когда прозвучала моя фамилия, — было приятно. Мы до конца не знаем стартового состава. Сейчас я на правильном пути, я это понимаю. Надо воспользоваться своим шансом, который мне наконец-то дают. Моя адаптация в «ПСЖ» полностью завершилась», — сказал Сафонов в эфире Okko Спорт.

26-летний Сафонов получил травму 17 декабря в финальном матче Межконтинентального кубка с «Фламенго», в котором он отразил четыре удара в послематчевой серии пенальти. Россиянин получил повреждение после одного из ударов, доиграл матч, но после этого на поле не выходил. Всего в нынешнем сезоне на его счету участие в пяти матчах, в которых он пропустил четыре мяча и дважды сыграл «на ноль».

Материалы по теме
«ПСЖ» с Сафоновым и «Монако» с Головиным могут встретиться друг с другом в стыке ЛЧ

Как Сафонов стал героем ФИФА:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android