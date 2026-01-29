Скидки
Вратарь «Бенфики» Трубин прокомментировал свой гол в ворота «Реала» в матче Лиги чемпионов

Вратарь «Бенфики» Трубин прокомментировал свой гол в ворота «Реала» в матче Лиги чемпионов
Голкипер «Бенфики» Анатолий Трубин прокомментировал свой гол в ворота «Реала» (4:2) в заключительном туре общего этапа Лиги чемпионов на 90+8-й минуте матча.

Лига чемпионов . Общий этап. 8-й тур
28 января 2026, среда. 23:00 МСК
Бенфика
Лиссабон, Португалия
Окончен
4 : 2
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
0:1 Мбаппе – 30'     1:1 Шельдеруп – 36'     2:1 Павлидис – 45+5'     3:1 Шельдеруп – 54'     3:2 Мбаппе – 58'     4:2 Трубин – 90+8'    
Удаления: нет / Асенсио – 90+2', Родриго – 90+7'

«Сначала я не понял, что именно нам нужно. Томаш Араужу и Антониу Силва кричали: «Один, один», а я отвечал: «Что?». Но потом увидел, как все показывают мне идти вперёд. Я заметил и тренера, поэтому побежал в штрафную — и даже не знаю… не знаю, что сказать. Безумный момент. Нечто похожее было в матче с «Порту», тогда я был очень близок. А сейчас получилось. Я не знаю, что сказать. Я не привык забивать. Мне 24 года, и это мой первый гол. Невероятно», — приводит слова Трубина A Bola.

Трубин стал первым вратарём в истории, который забил «Реалу» в еврокубковом турнире.

Новости. Футбол
