Сразу пять клубов АПЛ из шести напрямую вышли в 1/8 финала Лиги чемпионов

Завершились все встречи 8-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026. По его итогам определилась восемь сильнейших команд, вышедших напрямую в 1/8 финала плей-офф главного еврокубкового турнира.

Среди восьми команд, которые получили путёвку в 1/8 финала главного клубного турнира Европы оказалось пять клубов английской Премьер-лиги. Ими стали «Арсенал», «Ливерпуль», «Тоттенхэм», «Челси» и «Манчестер Сити». Единственной английской командой, не сумевшей сразу выйти в плей-офф и попавшей лишь в стыковой раунд стал «Ньюкасл Юнайтед», завершивший общий этап на 12-м месте в сводной таблице главного еврокубка.

Клубы не из АПЛ, вышедшие в плей-офф ЛЧ — «Бавария», «Барселона» и «Спортинг».

Все перечисленные команды будут ждать своих соперников по плей-офф, которые будут известны после стыкового раунда. В данной стадии примут участие команды, занявшие по итогам общего этапа ЛЧ места с 9-о по 24-е.

