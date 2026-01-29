Арбелоа объяснил поражение «Реала» в матче ЛЧ с «Бенфикой», где Трубин забил на 90+8-й

Главный тренер мадридского «Реала» Альваро Арбелоа отреагировал на поражение своей команды в матче 8-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026 с «Бенфикой» (2:4).

«Мы не можем быть довольны. Мы понимали, с чем придётся столкнуться, но сегодня соперник оказался сильнее. Нельзя объяснить всё одним фактором — проблем было сразу несколько. Мы показали не ту версию себя, на которую рассчитывали. Работать нужно во многих аспектах», — приводит слова Арбелоа издание AS.

Отметим, благодаря победе в два мяча лиссабонцы сумели квалифицироваться в стыковой раунд плей-офф главного еврокубка, а «Реал» из-за поражения потерял место в топ-8 и не смог напрямую выйти в 1/8 финала соревнования.

Почему «Реал Мадрид» — лучший клуб XX века: