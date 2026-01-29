Арбелоа объяснил поражение «Реала» в матче ЛЧ с «Бенфикой», где Трубин забил на 90+8-й
Главный тренер мадридского «Реала» Альваро Арбелоа отреагировал на поражение своей команды в матче 8-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026 с «Бенфикой» (2:4).
Лига чемпионов . Общий этап. 8-й тур
28 января 2026, среда. 23:00 МСК
Бенфика
Лиссабон, Португалия
Окончен
4 : 2
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
0:1 Мбаппе – 30' 1:1 Шельдеруп – 36' 2:1 Павлидис – 45+5' 3:1 Шельдеруп – 54' 3:2 Мбаппе – 58' 4:2 Трубин – 90+8'
Удаления: нет / Асенсио – 90+2', Родриго – 90+7'
«Мы не можем быть довольны. Мы понимали, с чем придётся столкнуться, но сегодня соперник оказался сильнее. Нельзя объяснить всё одним фактором — проблем было сразу несколько. Мы показали не ту версию себя, на которую рассчитывали. Работать нужно во многих аспектах», — приводит слова Арбелоа издание AS.
Отметим, благодаря победе в два мяча лиссабонцы сумели квалифицироваться в стыковой раунд плей-офф главного еврокубка, а «Реал» из-за поражения потерял место в топ-8 и не смог напрямую выйти в 1/8 финала соревнования.
