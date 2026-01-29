Скидки
«Мы были ошеломлены». Тренер «ПСЖ» Энрике – о пропущенном голе Сафоновым в матче ЛЧ

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике прокомментировал результат матча заключительного тура общего этапа Лиги чемпионов с «Ньюкаслом» (1:1).

Лига чемпионов . Общий этап. 8-й тур
28 января 2026, среда. 23:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
1 : 1
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн, Англия
1:0 Витинья – 8'     1:1 Уиллок – 45+2'    

«Это футбол. Жаль, потому что сегодня команда заслуживала большего. Мы упустили пенальти, несколько моментов. И когда мы пропустили гол, это было больно. Мы были немного ошеломлены. Во втором тайме мы играли не так хорошо. Вот так бывает. Мы знаем, что такое плей-офф; будет сложно, потому что это Лига чемпионов. Мы постараемся быть готовыми», — приводит слова Энрике Foot Mercato.

В этом матче ворота парижан защищал российский голкипер Матвей Сафонов, который провёл свой первый матч после травмы.

Комментарии
