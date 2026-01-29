Арбелоа ответил на вопрос об удалениях «Реала», назвав виновного за поражение в матче ЛЧ

Главный тренер мадридского «Реала» Альваро Арбелоа ответил на вопрос журналиста об удалениях своей команды в концовке матча 8-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026 с «Бенфикой» (2:4). Напомним, на 90+2-й минуте встречи вторую жёлтую карточку получил испанский защитник мадридцев Рауль Асенсио, а через пять минут поле покинул бразильский форвард Родриго Гоэс, также заработав второй «горчичник».

«Удаления в концовке? Я разочарован. Суть в потере контроля над эмоциями, не в чём-то ещё. Учитывая, как сыграла команда, не буду обсуждать судейство. Ответственность за результат беру на себя», — приводит слова Арбелоа издание AS.

Отметим, благодаря победе в два мяча лиссабонцы сумели квалифицироваться в стыковой раунд плей-офф главного еврокубка, а «Реал» из-за поражения потерял место в топ-8 и не смог напрямую выйти в 1/8 финала соревнования. Четвёртый мяч в ворота мадридского клуба забил вратарь лиссабонцев Анатолий Трубин.

