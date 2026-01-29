Арбелоа ответил на вопрос об удалениях «Реала», назвав виновного за поражение в матче ЛЧ

Главный тренер мадридского «Реала» Альваро Арбелоа ответил на вопрос журналиста об удалениях своей команды в концовке матча 8-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026 с «Бенфикой» (2:4). Напомним, на 90+2-й минуте встречи вторую жёлтую карточку получил испанский защитник мадридцев Рауль Асенсио, а через пять минут поле покинул бразильский форвард Родриго Гоэс, также заработав второй «горчичник».
«Удаления в концовке? Я разочарован. Суть в потере контроля над эмоциями, не в чём-то ещё. Учитывая, как сыграла команда, не буду обсуждать судейство. Ответственность за результат беру на себя», — приводит слова Арбелоа издание AS.
Отметим, благодаря победе в два мяча лиссабонцы сумели квалифицироваться в стыковой раунд плей-офф главного еврокубка, а «Реал» из-за поражения потерял место в топ-8 и не смог напрямую выйти в 1/8 финала соревнования. Четвёртый мяч в ворота мадридского клуба забил вратарь лиссабонцев Анатолий Трубин.
Почему «Реал Мадрид» — лучший клуб XX века:
- 29 января 2026
-
04:00
-
03:48
-
03:37
-
03:10
-
03:06
-
02:50
-
02:38
-
02:35
-
02:24
-
02:22
-
02:13
-
02:07
-
02:05
-
01:58
-
01:52
-
01:46
-
01:34
-
01:33
-
01:25
-
01:24
-
01:24
-
01:23
-
01:19
-
01:19
-
01:17
-
01:14
-
01:13
-
01:07
-
01:05
-
01:05
-
01:05
-
01:04
-
01:04
-
01:02
-
01:02