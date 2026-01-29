«Это позор». Мбаппе – о голе вратаря «Бенфики» Трубина в ворота «Реала» в матче ЛЧ

Нападающий «Реала» Килан Мбаппе прокомментировал пропущенный гол от вратаря «Бенфики» (2:4) Анатолия Трубина в матче заключительного тура общего этапа Лиги чемпионов. Трубин забил гол на 90+8-й минуте матча.

«То, что мы увидели сегодня — ненормально. Четвёртый гол — это позор, на самом деле, третий тоже ничего не изменил, только немного стыдно за то, что пропустили их. Нам нужно это исправлять, ведь до этого у нас было три матча на хорошем уровне»,- приводит слова Мбаппе AS.

«Реал» набрал 15 очков в восьми матчах общего этапа ЛЧ и не вышел в 1/8 финала турнира. «Бенфика» финишировала в зоне плей-офф с девятью очками.