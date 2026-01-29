«Это позор». Мбаппе – о голе вратаря «Бенфики» Трубина в ворота «Реала» в матче ЛЧ
Нападающий «Реала» Килан Мбаппе прокомментировал пропущенный гол от вратаря «Бенфики» (2:4) Анатолия Трубина в матче заключительного тура общего этапа Лиги чемпионов. Трубин забил гол на 90+8-й минуте матча.
Лига чемпионов . Общий этап. 8-й тур
28 января 2026, среда. 23:00 МСК
Бенфика
Лиссабон, Португалия
Окончен
4 : 2
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
0:1 Мбаппе – 30' 1:1 Шельдеруп – 36' 2:1 Павлидис – 45+5' 3:1 Шельдеруп – 54' 3:2 Мбаппе – 58' 4:2 Трубин – 90+8'
Удаления: нет / Асенсио – 90+2', Родриго – 90+7'
«То, что мы увидели сегодня — ненормально. Четвёртый гол — это позор, на самом деле, третий тоже ничего не изменил, только немного стыдно за то, что пропустили их. Нам нужно это исправлять, ведь до этого у нас было три матча на хорошем уровне»,- приводит слова Мбаппе AS.
«Реал» набрал 15 очков в восьми матчах общего этапа ЛЧ и не вышел в 1/8 финала турнира. «Бенфика» финишировала в зоне плей-офф с девятью очками.
