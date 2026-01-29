Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Сафонов прокомментировал плохую реализацию «ПСЖ» в матче Лиги чемпионов с «Ньюкаслом»

Сафонов прокомментировал плохую реализацию «ПСЖ» в матче Лиги чемпионов с «Ньюкаслом»
Комментарии

Голкипер французского «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов поделился мыслями о плохой реализации команды в матче 8-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026 с «Ньюкасл Юнайтед». Встреча завершилась вничью со счётом 1:1.

Лига чемпионов . Общий этап. 8-й тур
28 января 2026, среда. 23:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
1 : 1
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн, Англия
1:0 Витинья – 8'     1:1 Уиллок – 45+2'    

«Плохая реализация «ПСЖ»? Мы просто аккумулируем это на будущее», — сказал Сафонов в эфире Okko Спорт.

Напомним, парижане заняли 11-е место по итогам восьми туров общего этапа Лиги чемпионов и квалифицировались в стыковой раунд турнира. На данной стадии подопечные Луиса Энрике могут сыграть с либо с «Монако», либо с азербайджанским «Карабахом». «Ньюкасл», в свою очередь, завершил общий этап на 12-й строчке, поэтому может встретиться в стыках с теми же соперниками, что и «ПСЖ».

Материалы по теме
Матвей Сафонов высказался о возвращении в стартовый состав «ПСЖ» в матче Лиги чемпионов

Как Сафонов стал героем ФИФА:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android