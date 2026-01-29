Сафонов прокомментировал плохую реализацию «ПСЖ» в матче Лиги чемпионов с «Ньюкаслом»

Голкипер французского «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов поделился мыслями о плохой реализации команды в матче 8-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026 с «Ньюкасл Юнайтед». Встреча завершилась вничью со счётом 1:1.

«Плохая реализация «ПСЖ»? Мы просто аккумулируем это на будущее», — сказал Сафонов в эфире Okko Спорт.

Напомним, парижане заняли 11-е место по итогам восьми туров общего этапа Лиги чемпионов и квалифицировались в стыковой раунд турнира. На данной стадии подопечные Луиса Энрике могут сыграть с либо с «Монако», либо с азербайджанским «Карабахом». «Ньюкасл», в свою очередь, завершил общий этап на 12-й строчке, поэтому может встретиться в стыках с теми же соперниками, что и «ПСЖ».

