Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк установил исторический рекорд в Лиге чемпионов
Футболист «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк стал первым центральным защитником в истории, сделавшим три результативные передачи в матче Лиги чемпионов, сообщает Opta Sports на личной странице в телеграм-канале.
Лига чемпионов . Общий этап. 8-й тур
28 января 2026, среда. 23:00 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль, Англия
Окончен
6 : 0
Карабах
Агдам, Азербайджан
1:0 Мак Аллистер – 15' 2:0 Вирц – 21' 3:0 Салах – 50' 4:0 Экитике – 57' 5:0 Мак Аллистер – 61' 6:0 Кьеза – 90'
Ван Дейк сделал три передачи в заключительном туре группового этапа Лиги чемпионов с «Карабахом» (6:0).
В нынешнем сезоне Лиги чемпионов ван Дейк забил два гола и сделал три результативные передачи.
По итогам общего этапа Лиги чемпионов «Ливерпуль» финишировал на третьем месте в турнирной таблице, записав в свой актив 18 очков. Команда сыграет в 1/8 финала турнира. «Карабах», в свою очередь, занял 22-е место и сыграет в стыковых матчах.
