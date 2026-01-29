Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк установил исторический рекорд в Лиге чемпионов

Футболист «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк стал первым центральным защитником в истории, сделавшим три результативные передачи в матче Лиги чемпионов, сообщает Opta Sports на личной странице в телеграм-канале.

Ван Дейк сделал три передачи в заключительном туре группового этапа Лиги чемпионов с «Карабахом» (6:0).

В нынешнем сезоне Лиги чемпионов ван Дейк забил два гола и сделал три результативные передачи.

По итогам общего этапа Лиги чемпионов «Ливерпуль» финишировал на третьем месте в турнирной таблице, записав в свой актив 18 очков. Команда сыграет в 1/8 финала турнира. «Карабах», в свою очередь, занял 22-е место и сыграет в стыковых матчах.