Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк установил исторический рекорд в Лиге чемпионов

Футболист «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк стал первым центральным защитником в истории, сделавшим три результативные передачи в матче Лиги чемпионов, сообщает Opta Sports на личной странице в телеграм-канале.

Лига чемпионов . Общий этап. 8-й тур
28 января 2026, среда. 23:00 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль, Англия
Окончен
6 : 0
Карабах
Агдам, Азербайджан
1:0 Мак Аллистер – 15'     2:0 Вирц – 21'     3:0 Салах – 50'     4:0 Экитике – 57'     5:0 Мак Аллистер – 61'     6:0 Кьеза – 90'    

Ван Дейк сделал три передачи в заключительном туре группового этапа Лиги чемпионов с «Карабахом» (6:0).
В нынешнем сезоне Лиги чемпионов ван Дейк забил два гола и сделал три результативные передачи.

По итогам общего этапа Лиги чемпионов «Ливерпуль» финишировал на третьем месте в турнирной таблице, записав в свой актив 18 очков. Команда сыграет в 1/8 финала турнира. «Карабах», в свою очередь, занял 22-е место и сыграет в стыковых матчах.

