Тренер «ПСЖ» Энрике ответил на вопрос о положении Матвея Сафонова в клубе
Поделиться
Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике ответил на вопрос российском голкипере Матвее Сафонове после матча общего этапа Лиги чемпионов с «Ньюкаслом» (1:1).
Лига чемпионов . Общий этап. 8-й тур
28 января 2026, среда. 23:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
1 : 1
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн, Англия
1:0 Витинья – 8' 1:1 Уиллок – 45+2'
«Сафонов в составе? Я ничего не могу сказать. Когда вы увидите мои решения, всё станет очень понятно для всех. У меня нет проблем с ротацией вратарей, я не знаю, буду ли я это делать в будущем. Я прошу своих игроков быть готовыми всегда. Я не знаю, что буду делать», — приводит слова Энрике Le Figaro.
Сафонов вышел в матче с «Ньюкаслом» в стартовом составе. Это его первый матч после травмы. «ПСЖ» по итогам общего этапа Лиги чемпионов финишировал на 11-м месте и сыграет в стыках.
Материалы по теме
Комментарии
- 29 января 2026
-
04:00
-
03:48
-
03:37
-
03:10
-
03:06
-
02:50
-
02:38
-
02:35
-
02:24
-
02:22
-
02:13
-
02:07
-
02:05
-
01:58
-
01:52
-
01:46
-
01:34
-
01:33
-
01:25
-
01:24
-
01:24
-
01:23
-
01:19
-
01:19
-
01:17
-
01:14
-
01:13
-
01:07
-
01:05
-
01:05
-
01:05
-
01:04
-
01:04
-
01:02
-
01:02