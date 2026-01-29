Скидки
Тренер «ПСЖ» Энрике ответил на вопрос о положении Матвея Сафонова в клубе
Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике ответил на вопрос российском голкипере Матвее Сафонове после матча общего этапа Лиги чемпионов с «Ньюкаслом» (1:1).

Лига чемпионов . Общий этап. 8-й тур
28 января 2026, среда. 23:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
1 : 1
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн, Англия
1:0 Витинья – 8'     1:1 Уиллок – 45+2'    

«Сафонов в составе? Я ничего не могу сказать. Когда вы увидите мои решения, всё станет очень понятно для всех. У меня нет проблем с ротацией вратарей, я не знаю, буду ли я это делать в будущем. Я прошу своих игроков быть готовыми всегда. Я не знаю, что буду делать», — приводит слова Энрике Le Figaro.

Сафонов вышел в матче с «Ньюкаслом» в стартовом составе. Это его первый матч после травмы. «ПСЖ» по итогам общего этапа Лиги чемпионов финишировал на 11-м месте и сыграет в стыках.

