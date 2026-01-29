Тренер «ПСЖ» Энрике ответил на вопрос о положении Матвея Сафонова в клубе

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике ответил на вопрос российском голкипере Матвее Сафонове после матча общего этапа Лиги чемпионов с «Ньюкаслом» (1:1).

«Сафонов в составе? Я ничего не могу сказать. Когда вы увидите мои решения, всё станет очень понятно для всех. У меня нет проблем с ротацией вратарей, я не знаю, буду ли я это делать в будущем. Я прошу своих игроков быть готовыми всегда. Я не знаю, что буду делать», — приводит слова Энрике Le Figaro.

Сафонов вышел в матче с «Ньюкаслом» в стартовом составе. Это его первый матч после травмы. «ПСЖ» по итогам общего этапа Лиги чемпионов финишировал на 11-м месте и сыграет в стыках.