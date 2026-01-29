Генич тремя словами отреагировал на победу «Бенфики» над «Реалом», упомянув Моуринью

Футбольный комментатор Константин Генич опубликовал лаконичный эмоциональный пост по случаю победы «Бенфики» в матче 8-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026 с мадридским «Реалом». Встреча завершилась со счётом 4:2.
«Охренеть Моуриньо фартожопый», — написал Генич в своём телеграм-канале.
Отметим, благодаря победе в два мяча лиссабонцы сумели квалифицироваться в стыковой раунд плей-офф главного еврокубка, а «Реал» из-за поражения потерял место в топ-8 и не смог напрямую выйти в 1/8 финала соревнования. В стыковом раунде плей-офф мадридцы могут либо вновь сыграть с «Бенфикой», либо встретиться с норвежским «Будё-Глимтом», а «орлы», кроме «Реала», имеют шанс получить в соперника миланский «Интер».
Победители футбольных турниров-2025:
