Генич тремя словами отреагировал на победу «Бенфики» над «Реалом», упомянув Моуринью

Футбольный комментатор Константин Генич опубликовал лаконичный эмоциональный пост по случаю победы «Бенфики» в матче 8-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026 с мадридским «Реалом». Встреча завершилась со счётом 4:2.

Лига чемпионов . Общий этап. 8-й тур
28 января 2026, среда. 23:00 МСК
Бенфика
Лиссабон, Португалия
Окончен
4 : 2
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
0:1 Мбаппе – 30'     1:1 Шельдеруп – 36'     2:1 Павлидис – 45+5'     3:1 Шельдеруп – 54'     3:2 Мбаппе – 58'     4:2 Трубин – 90+8'    
Удаления: нет / Асенсио – 90+2', Родриго – 90+7'

«Охренеть Моуриньо фартожопый», — написал Генич в своём телеграм-канале.

Отметим, благодаря победе в два мяча лиссабонцы сумели квалифицироваться в стыковой раунд плей-офф главного еврокубка, а «Реал» из-за поражения потерял место в топ-8 и не смог напрямую выйти в 1/8 финала соревнования. В стыковом раунде плей-офф мадридцы могут либо вновь сыграть с «Бенфикой», либо встретиться с норвежским «Будё-Глимтом», а «орлы», кроме «Реала», имеют шанс получить в соперника миланский «Интер».

