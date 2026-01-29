«Реал» может вновь сыграть с «Бенфикой» уже в стыке Лиги чемпионов

Испанский «Реал» проиграл португальской «Бенфике» в матче 8-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026 со счётом 2:4, благодаря чему обе команды квалифицировались в стыковой раунд плей-офф главного еврокубкового турнира.

«Королевский клуб» занял девятое место в турнирной таблице общего этапа Лиги чемпионов, а «орлы» завершили общий этап на 24-й строчке. Таким образом, по регламенту турнира, «Реал» и «Бенфика» могут вновь сойтись уже в стыках, но в двухматчевом противостоянии.

Кроме «Бенфики» мадридский гранд может получить в соперники норвежский «Будё-Глимт», а лиссабонцы, помимо «сливочных» — «Интер».

Жеребьёвка стыковых матчей Лиги чемпионов состоится 30 января. Церемония начнется в 14:00 мск. Напомним, стыковые матчи нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов пройдут 17-18 и 24-25 февраля 2026 года.

