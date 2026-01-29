Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Реал» может вновь сыграть с «Бенфикой» уже в стыке Лиги чемпионов

«Реал» может вновь сыграть с «Бенфикой» уже в стыке Лиги чемпионов
Комментарии

Испанский «Реал» проиграл португальской «Бенфике» в матче 8-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026 со счётом 2:4, благодаря чему обе команды квалифицировались в стыковой раунд плей-офф главного еврокубкового турнира.

Лига чемпионов . Общий этап. 8-й тур
28 января 2026, среда. 23:00 МСК
Бенфика
Лиссабон, Португалия
Окончен
4 : 2
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
0:1 Мбаппе – 30'     1:1 Шельдеруп – 36'     2:1 Павлидис – 45+5'     3:1 Шельдеруп – 54'     3:2 Мбаппе – 58'     4:2 Трубин – 90+8'    
Удаления: нет / Асенсио – 90+2', Родриго – 90+7'

«Королевский клуб» занял девятое место в турнирной таблице общего этапа Лиги чемпионов, а «орлы» завершили общий этап на 24-й строчке. Таким образом, по регламенту турнира, «Реал» и «Бенфика» могут вновь сойтись уже в стыках, но в двухматчевом противостоянии.

Кроме «Бенфики» мадридский гранд может получить в соперники норвежский «Будё-Глимт», а лиссабонцы, помимо «сливочных» — «Интер».

Жеребьёвка стыковых матчей Лиги чемпионов состоится 30 января. Церемония начнется в 14:00 мск. Напомним, стыковые матчи нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов пройдут 17-18 и 24-25 февраля 2026 года.

Материалы по теме
Арбелоа объяснил поражение «Реала» в матче ЛЧ с «Бенфикой», где Трубин забил на 90+8-й

Почему «Реал Мадрид» — лучший клуб XX века:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android