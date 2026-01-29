Статистика Сафонова в матче ЛЧ «ПСЖ» с «Ньюкаслом». Матвей пропустил больше, чем ожидалось

Российский вратарь «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов совершил три спасения по ходу матча, два из которых в штрафной площади (0.73 xGoT после ударов в створ*), в рамках 8-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026 с «Ньюкасл Юнайтед» (1:1). Данную статистику приводит статистический портал Sofascore.

Отмечается, что у голкипера 69% точных передач (18/26), 7 точных длинных передач из 15 (47%). Также на его счету одно успешное действие из-за пределов штрафной. Вратарский показатель Сафонова в этой встрече — -0,27 предотвращённых голов по показателю xGoT. Это значит, что голкипер пропустил больше, чем ожидалось.

Сафонов перешёл в «ПСЖ» летом 2024 года. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 15 млн. В текущем сезоне в его активе пять матчей, четыре пропущенных мяча и две «сухие» встречи.

*xGoT после ударов в створ — количество голов, которые вратарь должен был пропустить, исходя из количества и качества ударов в створ.

