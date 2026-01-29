Скидки
Главная Футбол Новости

Моуринью прокомментировал гол вратаря «Бенфики» Трубина в ворота «Реала» в матче ЛЧ

Моуринью прокомментировал гол вратаря «Бенфики» Трубина в ворота «Реала» в матче ЛЧ
Главный тренер «Бенфики» Жозе Моуринью высказался о голе голкипера клуба Анатолия Трубина в ворота «Реала» (4:2) в заключительном туре общего этапа Лиги чемпионов на 90+8-й минуте.

Лига чемпионов . Общий этап. 8-й тур
28 января 2026, среда. 23:00 МСК
Бенфика
Лиссабон, Португалия
Окончен
4 : 2
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
0:1 Мбаппе – 30'     1:1 Шельдеруп – 36'     2:1 Павлидис – 45+5'     3:1 Шельдеруп – 54'     3:2 Мбаппе – 58'     4:2 Трубин – 90+8'    
Удаления: нет / Асенсио – 90+2', Родриго – 90+7'

«Трубин пошёл вперёд с угрозой. Мы не сильны в игре воздухе, а большой игрок забивает потрясающий гол, независимо от нашего будущего в турнире.

Когда я выпустил Ивановича и Антониу, я даже не имел представления, хватит ли счёта 3:2, никаких указаний не было. Они вышли, чтобы удержать победу. Когда мы поняли, что этого недостаточно, я отправил Отаменди играть вперёд, больше замен не было. Когда был фол, я послал Трубина вперёд, а Даль оставался на средней линии. Чтобы не идти в атаку всеми 11, мы пошли 10, а маленький остался сзади, потому что победа всё равно была крайне важна», — приводит слова Моуринью A Bola.

«Реал» набрал 15 очков в восьми матчах общего этапа ЛЧ и не вышел в 1/8 финала турнира. «Бенфика» финишировала в зоне плей-офф с девятью очками.

