Моуринью прокомментировал гол вратаря «Бенфики» Трубина в ворота «Реала» в матче ЛЧ

Главный тренер «Бенфики» Жозе Моуринью высказался о голе голкипера клуба Анатолия Трубина в ворота «Реала» (4:2) в заключительном туре общего этапа Лиги чемпионов на 90+8-й минуте.

«Трубин пошёл вперёд с угрозой. Мы не сильны в игре воздухе, а большой игрок забивает потрясающий гол, независимо от нашего будущего в турнире.

Когда я выпустил Ивановича и Антониу, я даже не имел представления, хватит ли счёта 3:2, никаких указаний не было. Они вышли, чтобы удержать победу. Когда мы поняли, что этого недостаточно, я отправил Отаменди играть вперёд, больше замен не было. Когда был фол, я послал Трубина вперёд, а Даль оставался на средней линии. Чтобы не идти в атаку всеми 11, мы пошли 10, а маленький остался сзади, потому что победа всё равно была крайне важна», — приводит слова Моуринью A Bola.

«Реал» набрал 15 очков в восьми матчах общего этапа ЛЧ и не вышел в 1/8 финала турнира. «Бенфика» финишировала в зоне плей-офф с девятью очками.