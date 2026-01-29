Скидки
Матвей Сафонов вошёл в топ-5 игроков «ПСЖ» по оценке за матч ЛЧ с «Ньюкаслом» от Sofascore

Комментарии

Российский вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов получил неплохую оценку в составе французского клуба после матча 8-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «Ньюкасл Юнайтед» (1:1). Об этом сообщает статистический портал Sofascore.

Лига чемпионов . Общий этап. 8-й тур
28 января 2026, среда. 23:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
1 : 1
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн, Англия
1:0 Витинья – 8'     1:1 Уиллок – 45+2'    

По данным портала, оценка Сафонова составляет 6,9. Среди игроков «ПСЖ» он занял пятую строчку. Чуть выше россиянина расположились португальский защитник Нуну Мендеш и вышедший на замену французский вингер Дезире Дуэ — 7,1. Два лучших игрока встречи в составе французского гранда по оценкам источника стали бразильский центральный защитник Маркиньос (7,5) и португальский полузащитник Витинья (8,7).

Фото: Sofascore

В составе гостей наивысшую оценку получил английский вингер команды Джо Уиллок (8,2).

Напомним, в матче с «Ньюкаслом» Матвей пропустил один мяч и отметился тремя сейвами.

Статистика Сафонова в матче ЛЧ «ПСЖ» с «Ньюкаслом». Матвей пропустил больше, чем ожидалось

Как Сафонов стал героем ФИФА:

