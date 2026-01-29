Полузащитник «ПСЖ» Неваш рассказал, удивил ли его выход Сафонова в старте в матче ЛЧ

Полузащитник «ПСЖ» Жоау Невеш ответил на вопрос, удивило ли его решение главного тренера клуба Луиса Энрике выпустить российского голкипера Матвея Сафонова в матче заключительного тура общего этапа Лиги чемпионов с «Ньюкаслом» (1:1).

— Вы были удивлены решением Луиса Энрике выпустить Матвея Сафонова в стартовом составе?

— У нас есть три сильных вратаря. Тренер выбирает того, кто лучше подходит для команды, как и на любой другой позиции. Для этого матча он посчитал, что Сафонов лучший вариант, — приводит слова Невеша L'Équipe.

Сафонов провёл свой первый матч после травмы. «ПСЖ» по итогам общего этапа Лиги чемпионов финишировал на 11-м месте и сыграет в стыках.