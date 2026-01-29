Исторический гол вратаря «Бенфики» Трубина в ворота «Реала» — в видеообзоре матча ЛЧ

«Бенфика» обыграла «Реал» в матче заключительного этапа Лиги чемпионов. Встреча прошла в Лиссабоне на стадионе «Да Луш» и закончилась победой хозяев со счётом 4:2.

В составе победителей дубль оформил Андреас Шельдеруп и ещё по разу забили Вангелис Павлидис, а также голкипер Анатолий Трубин, который отправил мяч в сетку ворот на 90+8-й минуте. Трубин стал первым вратарём в истории, который забил «Реалу» еврокубковых турнирах.

В составе «Реала» дубль оформил Килиан Мбаппе.

Права на трансляции Лиги чемпионов в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.

«Реал» набрал 15 очков в восьми матчах общего этапа ЛЧ и не вышел в 1/8 финала турнира. «Бенфика» финишировала в зоне плей-офф с девятью очками.