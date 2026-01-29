Исторический гол вратаря «Бенфики» Трубина в ворота «Реала» — в видеообзоре матча ЛЧ
«Бенфика» обыграла «Реал» в матче заключительного этапа Лиги чемпионов. Встреча прошла в Лиссабоне на стадионе «Да Луш» и закончилась победой хозяев со счётом 4:2.
Лига чемпионов . Общий этап. 8-й тур
28 января 2026, среда. 23:00 МСК
Бенфика
Лиссабон, Португалия
Окончен
4 : 2
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
0:1 Мбаппе – 30' 1:1 Шельдеруп – 36' 2:1 Павлидис – 45+5' 3:1 Шельдеруп – 54' 3:2 Мбаппе – 58' 4:2 Трубин – 90+8'
Удаления: нет / Асенсио – 90+2', Родриго – 90+7'
В составе победителей дубль оформил Андреас Шельдеруп и ещё по разу забили Вангелис Павлидис, а также голкипер Анатолий Трубин, который отправил мяч в сетку ворот на 90+8-й минуте. Трубин стал первым вратарём в истории, который забил «Реалу» еврокубковых турнирах.
В составе «Реала» дубль оформил Килиан Мбаппе.
Права на трансляции Лиги чемпионов в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.
«Реал» набрал 15 очков в восьми матчах общего этапа ЛЧ и не вышел в 1/8 финала турнира. «Бенфика» финишировала в зоне плей-офф с девятью очками.
