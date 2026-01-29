Скидки
ПСЖ — Ньюкасл, видеообзор матча 8-го тура Лиги чемпионов, счёт 1:1, видео сейвов Сафонова, 29 января 2026

Сейвы Сафонова — в видеообзоре матча Лиги чемпионов «ПСЖ» с «Ньюкаслом»
Комментарии

«Пари Сен-Жермен» сыграл вничью с «Ньюкасл Юнайтед» в матче 8-го тура Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026. Встреча прошла на стадионе «Парк де Пренс» в Париже и завершилась со счётом 1:1.

Лига чемпионов . Общий этап. 8-й тур
28 января 2026, среда. 23:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
1 : 1
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн, Англия
1:0 Витинья – 8'     1:1 Уиллок – 45+2'    

Российский голкипер Матвей Сафонов завершил встречу с одним пропущенным мячом и тремя сейвами. Голы в матче забили полузащитник парижан Витинья и вингер «сорок» Джо Уиллок. Вашему вниманию предлагается видеообзор встречи.

Права на трансляции Лиги чемпионов в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.

Для Сафонова этот матч стал пятым в нынешнем сезоне и первым после восстановления от травмы, полученной ещё в декабре 2025 года в финале Межконтинентального кубка.

Отметим, французский гранд занял 11-е место, а английская команда — 12-е в сводной турнирной таблице Лиги чемпионов. Обе команды квалифицировались в плей-офф, но попали лишь в стыковой раунд турнира.

Победители футбольных турниров-2025:

