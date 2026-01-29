Сейвы Сафонова — в видеообзоре матча Лиги чемпионов «ПСЖ» с «Ньюкаслом»

«Пари Сен-Жермен» сыграл вничью с «Ньюкасл Юнайтед» в матче 8-го тура Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026. Встреча прошла на стадионе «Парк де Пренс» в Париже и завершилась со счётом 1:1.

Российский голкипер Матвей Сафонов завершил встречу с одним пропущенным мячом и тремя сейвами. Голы в матче забили полузащитник парижан Витинья и вингер «сорок» Джо Уиллок. Вашему вниманию предлагается видеообзор встречи.

Права на трансляции Лиги чемпионов в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.

Для Сафонова этот матч стал пятым в нынешнем сезоне и первым после восстановления от травмы, полученной ещё в декабре 2025 года в финале Межконтинентального кубка.

Отметим, французский гранд занял 11-е место, а английская команда — 12-е в сводной турнирной таблице Лиги чемпионов. Обе команды квалифицировались в плей-офф, но попали лишь в стыковой раунд турнира.

Победители футбольных турниров-2025: