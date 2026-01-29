«Арсенал» обновил клубный рекорд Лиги чемпионов всех времён

«Арсенал» победил «Кайрат» со счётом 3:2 в матче 8-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026 и обновил клубный рекорд главного европейского турнира всех времён.

Как сообщает Squawka, «канониры» впервые в своей истории выиграли восемь встреч подряд в Лиге чемпионов. Общий счёт по голам в этих матчах – 23:4.

Напомним, ранее до встречи с «Кайратом» в главном еврокубке «Арсенал» одолел «Атлетик» (2:0), «Олимпиакос» (2:0), «Атлетико» (4:0), чешскую «Славию» (3:0), «Баварию» (3:1), «Брюгге» (3:0) и «Интер» (3:1). «Арсенал» с 24 очком занял первое место в турнирной таблице Лиги чемпионов и вышел напрямую в 1/8 финала турнира. После этой игры «Кайрат» с одним очком завершил соревнования на последнем 36-м месте.