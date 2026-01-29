Скидки
«Арсенал» обновил клубный рекорд Лиги чемпионов всех времён

«Арсенал» обновил клубный рекорд Лиги чемпионов всех времён
Комментарии

«Арсенал» победил «Кайрат» со счётом 3:2 в матче 8-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026 и обновил клубный рекорд главного европейского турнира всех времён.

Лига чемпионов . Общий этап. 8-й тур
28 января 2026, среда. 23:00 МСК
Арсенал
Лондон, Англия
Окончен
3 : 2
Кайрат
Алма-Ата, Казахстан
1:0 Дьёкереш – 3'     1:1 Жоржинью – 7'     2:1 Хаверц – 15'     3:1 Мартинелли – 38'     3:2 Рикардиньо – 90+4'    

Как сообщает Squawka, «канониры» впервые в своей истории выиграли восемь встреч подряд в Лиге чемпионов. Общий счёт по голам в этих матчах – 23:4.

Напомним, ранее до встречи с «Кайратом» в главном еврокубке «Арсенал» одолел «Атлетик» (2:0), «Олимпиакос» (2:0), «Атлетико» (4:0), чешскую «Славию» (3:0), «Баварию» (3:1), «Брюгге» (3:0) и «Интер» (3:1). «Арсенал» с 24 очком занял первое место в турнирной таблице Лиги чемпионов и вышел напрямую в 1/8 финала турнира. После этой игры «Кайрат» с одним очком завершил соревнования на последнем 36-м месте.

