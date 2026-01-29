Скидки
Только один клуб АПЛ имеет наибольшую серию побед, чем «Арсенал», в истории Лиги чемпионов

Комментарии

Английский «Арсенал» переиграл итальянский «Кайрат» со счётом 3:2 в матче 8-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026 и вошёл в историю главного еврокубкового турнира среди команд АПЛ.

Лига чемпионов . Общий этап. 8-й тур
28 января 2026, среда. 23:00 МСК
Арсенал
Лондон, Англия
Окончен
3 : 2
Кайрат
Алма-Ата, Казахстан
1:0 Дьёкереш – 3'     1:1 Жоржинью – 7'     2:1 Хаверц – 15'     3:1 Мартинелли – 38'     3:2 Рикардиньо – 90+4'    

Как сообщает Opta Sport, «канониры» впервые в своей истории выиграли восемь встреч подряд в Лиге чемпионов. Только у «Манчестер Сити» была более длинная победная серия в этом турнире среди английских команд. Она насчитывала 10 побед и длилась с 17 мая 2023 года по 8 апреля 2024 года (два матча в сезоне-2022/2023 и восемь — в кампании-2023/2024).

«Арсенал» завершил общий этап Лиги чемпионов на первом месте в турнирной таблице, не потеряв ни одного очка за весь розыгрыш.

