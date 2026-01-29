Скидки
«Ситуация сложная». Тренер «ПСЖ» Энрике — о травме Кварацхелии в матче Лиги чемпионов

Комментарии

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике прокомментировал травму грузинского нападающего Хвичи Кварацхелии в матче заключительного этапа общего этапа Лиги чемпионов с «Ньюкаслом» (1:1). Кварацхелия получил травму и покинул поле на 21-й минуте матча, его заменил Дезире Дуэ. Отметим, футболист не смог самостоятельно покинуть поле. Врачи увели его под руки.

Лига чемпионов . Общий этап. 8-й тур
28 января 2026, среда. 23:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
1 : 1
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн, Англия
1:0 Витинья – 8'     1:1 Уиллок – 45+2'    

«Это травма лодыжки. Ситуация сложная… Но надеюсь, что завтра будут хорошие новости», — приводит слова Энрике Le Figaro.

«ПСЖ» по итогам общего этапа Лиги чемпионов финишировал на 11-м месте и сыграет в стыках. Жеребьёвка стыковых матчей Лиги чемпионов состоится 30 января.

