«Ситуация сложная». Тренер «ПСЖ» Энрике — о травме Кварацхелии в матче Лиги чемпионов

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике прокомментировал травму грузинского нападающего Хвичи Кварацхелии в матче заключительного этапа общего этапа Лиги чемпионов с «Ньюкаслом» (1:1). Кварацхелия получил травму и покинул поле на 21-й минуте матча, его заменил Дезире Дуэ. Отметим, футболист не смог самостоятельно покинуть поле. Врачи увели его под руки.

«Это травма лодыжки. Ситуация сложная… Но надеюсь, что завтра будут хорошие новости», — приводит слова Энрике Le Figaro.

«ПСЖ» по итогам общего этапа Лиги чемпионов финишировал на 11-м месте и сыграет в стыках. Жеребьёвка стыковых матчей Лиги чемпионов состоится 30 января.