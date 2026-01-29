Скидки
Главная Футбол Новости

Трубин установил достижение, ранее покорявшееся лишь четверым вратарям в истории ЛЧ

Трубин установил достижение, ранее покорявшееся лишь четверым вратарям в истории ЛЧ
Комментарии

Украинский голкипер «Бенфики» Анатолий Трубин установил достижение, которому покорялось лишь четверым вратарям в истории Лиги чемпионов, сообщает Opta Sport в социальной сети X.

Лига чемпионов . Общий этап. 8-й тур
28 января 2026, среда. 23:00 МСК
Бенфика
Лиссабон, Португалия
Окончен
4 : 2
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
0:1 Мбаппе – 30'     1:1 Шельдеруп – 36'     2:1 Павлидис – 45+5'     3:1 Шельдеруп – 54'     3:2 Мбаппе – 58'     4:2 Трубин – 90+8'    
Удаления: нет / Асенсио – 90+2', Родриго – 90+7'

По информации источника, Трубин стал пятым вратарем, забившим гол в Лиге чемпионов УЕФА, после Ханс-Йорга Бутта (три мяча), Синана Болата, Винсента Эньеамы и Ивана Проведеля (по одному голу).

Напомним, ранее Трубин забил гол в ворота мадридского «Реала» (4:2) на 90+8-й минуте встречи в рамках заключительного тура общего этапа Лиги чемпионов. Мяч был забит после стандартного положения. Этот мяч помог «орлам» финишировать в зоне плей-офф ЛЧ на 24-м месте в стыках. «Реал» также прошёл в стыковой раунд, заняв девятое место в сводной таблице турнира.

Вратарь «Бенфики» Трубин забил гол в ворота мадридского «Реала» на 90+8-й минуте встречи

Почему «Реал Мадрид» — лучший клуб XX века:

Комментарии
Новости. Футбол
