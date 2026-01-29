Трубин установил достижение, ранее покорявшееся лишь четверым вратарям в истории ЛЧ

Украинский голкипер «Бенфики» Анатолий Трубин установил достижение, которому покорялось лишь четверым вратарям в истории Лиги чемпионов, сообщает Opta Sport в социальной сети X.

По информации источника, Трубин стал пятым вратарем, забившим гол в Лиге чемпионов УЕФА, после Ханс-Йорга Бутта (три мяча), Синана Болата, Винсента Эньеамы и Ивана Проведеля (по одному голу).

Напомним, ранее Трубин забил гол в ворота мадридского «Реала» (4:2) на 90+8-й минуте встречи в рамках заключительного тура общего этапа Лиги чемпионов. Мяч был забит после стандартного положения. Этот мяч помог «орлам» финишировать в зоне плей-офф ЛЧ на 24-м месте в стыках. «Реал» также прошёл в стыковой раунд, заняв девятое место в сводной таблице турнира.

