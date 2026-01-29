Видеообзор исторического выхода «Карабаха» в плей-офф ЛЧ после 0:6 от «Ливерпуля»

«Ливерпуль» разгромил «Карабах» в матче 8-го тура Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026. Встреча прошла на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле и завершилась со счётом 6:0.

Голы в матче забили полузащитник Алексис Мак Аллистер (дубль), Флориан Вирц, Мохамед Салах, Уго Экитике и Федерико Кьеза. Вашему вниманию предлагается видеообзор встречи.

Права на трансляции Лиги чемпионов в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.

Отметим, несмотря на разгромное поражение азербайджанская команда впервые в своей истории вышла в плей-офф Лиги чемпионов. Команда квалифицировалась в стыковой раунд. Мерсисайцы вошли в восьмёрку сильнейших по итогам общего этапа, поэтому попали в 1/8 финала турнира напрямую.

Победители футбольных турниров-2025: