Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Ливерпуль — Карабах, видеообзор матча 8-го тура Лиги чемпионов, счёт 6:0, голы, исторический выход в плей-офф ЛЧ, 29 января 2026

Видеообзор исторического выхода «Карабаха» в плей-офф ЛЧ после 0:6 от «Ливерпуля»
Комментарии

«Ливерпуль» разгромил «Карабах» в матче 8-го тура Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026. Встреча прошла на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле и завершилась со счётом 6:0.

Лига чемпионов . Общий этап. 8-й тур
28 января 2026, среда. 23:00 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль, Англия
Окончен
6 : 0
Карабах
Агдам, Азербайджан
1:0 Мак Аллистер – 15'     2:0 Вирц – 21'     3:0 Салах – 50'     4:0 Экитике – 57'     5:0 Мак Аллистер – 61'     6:0 Кьеза – 90'    

Голы в матче забили полузащитник Алексис Мак Аллистер (дубль), Флориан Вирц, Мохамед Салах, Уго Экитике и Федерико Кьеза. Вашему вниманию предлагается видеообзор встречи.

Права на трансляции Лиги чемпионов в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.

Отметим, несмотря на разгромное поражение азербайджанская команда впервые в своей истории вышла в плей-офф Лиги чемпионов. Команда квалифицировалась в стыковой раунд. Мерсисайцы вошли в восьмёрку сильнейших по итогам общего этапа, поэтому попали в 1/8 финала турнира напрямую.

Материалы по теме
«Карабах» стал первым за 10 лет клубом из СНГ, вышедшим в плей-офф Лиги чемпионов

Победители футбольных турниров-2025:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android