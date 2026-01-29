Видеообзор исторического выхода «Карабаха» в плей-офф ЛЧ после 0:6 от «Ливерпуля»
Поделиться
«Ливерпуль» разгромил «Карабах» в матче 8-го тура Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026. Встреча прошла на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле и завершилась со счётом 6:0.
Лига чемпионов . Общий этап. 8-й тур
28 января 2026, среда. 23:00 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль, Англия
Окончен
6 : 0
Карабах
Агдам, Азербайджан
1:0 Мак Аллистер – 15' 2:0 Вирц – 21' 3:0 Салах – 50' 4:0 Экитике – 57' 5:0 Мак Аллистер – 61' 6:0 Кьеза – 90'
Голы в матче забили полузащитник Алексис Мак Аллистер (дубль), Флориан Вирц, Мохамед Салах, Уго Экитике и Федерико Кьеза. Вашему вниманию предлагается видеообзор встречи.
Права на трансляции Лиги чемпионов в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.
Отметим, несмотря на разгромное поражение азербайджанская команда впервые в своей истории вышла в плей-офф Лиги чемпионов. Команда квалифицировалась в стыковой раунд. Мерсисайцы вошли в восьмёрку сильнейших по итогам общего этапа, поэтому попали в 1/8 финала турнира напрямую.
Победители футбольных турниров-2025:
Комментарии
- 29 января 2026
-
06:56
-
06:53
-
06:41
-
06:05
-
05:46
-
05:30
-
05:12
-
04:54
-
04:48
-
04:40
-
04:34
-
04:33
-
04:17
-
04:00
-
03:48
-
03:37
-
03:10
-
03:06
-
02:50
-
02:38
-
02:35
-
02:24
-
02:22
-
02:13
-
02:07
-
02:05
-
01:58
-
01:52
-
01:46
-
01:34
-
01:33
-
01:25
-
01:24
-
01:24
-
01:23