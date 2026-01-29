Никита Хайкин признан лучшим игроком матча ЛЧ с «Атлетико» по оценкам топовых порталов

Российский вратарь «Будё-Глимт» Никита Хайкин получил наивысшую оценку среди всех игроков матча 8-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «Атлетико» Мадрид (2:1). Об этом сообщают статистические порталы Sofascore и Flashscore.

По данным Sofascore, оценка Хайкина составляет 9,3. За россиянином расположились норвежский форвард красно-белых Александер Сёрлот — 8,2. Третьим игроком стал испанский полузащитник «матрасников» Пабло Барриос (8,1).

Фото: Sofascore

Flashscore выставил Хайкину оценку 8,1.

Фото: Flashscore

Портал Whoscored лучшим игроком встречи выбрал Сёрлота (8,0), а Хайкин стал вторым с оценкой 7,9. У Fotmob аналогичная ситуация, только с разницей в том, что норвежец получил 8,1.

Напомним, в матче с «Атлетико» Никита пропустил один мяч и отметился семью сейвами, шесть из которых были из пределов вратарской площади.

Как Сафонов стал героем ФИФА: