Никита Хайкин признан лучшим игроком матча ЛЧ с «Атлетико» по оценкам топовых порталов

Никита Хайкин признан лучшим игроком матча ЛЧ с «Атлетико» по оценкам топовых порталов
Комментарии

Российский вратарь «Будё-Глимт» Никита Хайкин получил наивысшую оценку среди всех игроков матча 8-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «Атлетико» Мадрид (2:1). Об этом сообщают статистические порталы Sofascore и Flashscore.

Лига чемпионов . Общий этап. 8-й тур
28 января 2026, среда. 23:00 МСК
Атлетико М
Мадрид, Испания
Окончен
1 : 2
Будё-Глимт
Будё, Норвегия
1:0 Сёрлот – 15'     1:1 Шёвольд – 34'     1:2 Хёг – 59'    

По данным Sofascore, оценка Хайкина составляет 9,3. За россиянином расположились норвежский форвард красно-белых Александер Сёрлот — 8,2. Третьим игроком стал испанский полузащитник «матрасников» Пабло Барриос (8,1).

Фото: Sofascore

Flashscore выставил Хайкину оценку 8,1.

Фото: Flashscore

Портал Whoscored лучшим игроком встречи выбрал Сёрлота (8,0), а Хайкин стал вторым с оценкой 7,9. У Fotmob аналогичная ситуация, только с разницей в том, что норвежец получил 8,1.

Напомним, в матче с «Атлетико» Никита пропустил один мяч и отметился семью сейвами, шесть из которых были из пределов вратарской площади.

Статистика Сафонова в матче ЛЧ «ПСЖ» с «Ньюкаслом». Матвей пропустил больше, чем ожидалось

Как Сафонов стал героем ФИФА:

Комментарии
