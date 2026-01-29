Видеообзор результативной победы «Арсенала» над «Кайратом» в Лиге чемпионов

В ночь с 28 на 29 января мск на поле стадиона «Эмирейтс» в Лондоне завершился матч заключительного 8-го тура общего группового этапа Лиги чемпионов между местным «Арсеналом» и «Кайратом» из Алма-Аты. Встреча закончилась победой английского клуба со счётом 3:2.

«Чемпионат» предлагает вашему вниманию видеообзор этой игры.

Права на трансляции Лиги чемпионов в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.

Победный гол лондонцам удалось забить лишь на 90+4-й минуте игры.

«Арсенал» набрал 24 очка в восьми матчах и занял первое место в сводной таблице Лиги чемпионов из 36 клубов, ранее лондонцы досрочно обеспечили себе выход в 1/8 финала турнира. «Кайрат» с одним очком замкнул таблицу и завершил участие в турнире.