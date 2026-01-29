«Главные идиоты вечера! Устал от всего этого». Легенда «Марселя» — о вылете команды из ЛЧ

Бывший игрок «Марселя», победитель Лиги чемпионов 1993 года в составе команды Эрик Ди Меко критически высказался о французской команде, которая разгромно проиграла в гостях бельгийскому «Брюгге» (0:3) и не смогла попасть в стыковой раунд плей-офф главного еврокубка сезона-2025/2026, заняв 25-е место в сводной таблице ЛЧ.

«Честно говоря, не знаю, что сказать. Казалось, что выход из группового этапа был реальной задачей, но мы её провалили. Для «Марселя» это удар в Лиге чемпионов. Ранее я уже говорил о кампании с нулём очков в 2014 году, а теперь мы — первая французская команда, не прошедшая квалификацию в новом формате. Как получилось так проиграть в Брюгге? Мы главные идиоты этого вечера! Я уже устал от всего этого! Как болельщик «Марселя» задаю себе вопросы: зачем в 62 года я продолжаю это переживать и огорчаться из‑за таких матчей? Обычно люди дистанцируются от результатов», — приводит слова Ди Меко RMC Sport.

Отметим, «Брюгге» после победы сумел выйти в плей-офф турнира с 19 места.

