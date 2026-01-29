Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Главные идиоты вечера! Устал от всего этого». Легенда «Марселя» — о вылете команды из ЛЧ

«Главные идиоты вечера! Устал от всего этого». Легенда «Марселя» — о вылете команды из ЛЧ
Комментарии

Бывший игрок «Марселя», победитель Лиги чемпионов 1993 года в составе команды Эрик Ди Меко критически высказался о французской команде, которая разгромно проиграла в гостях бельгийскому «Брюгге» (0:3) и не смогла попасть в стыковой раунд плей-офф главного еврокубка сезона-2025/2026, заняв 25-е место в сводной таблице ЛЧ.

Лига чемпионов . Общий этап. 8-й тур
28 января 2026, среда. 23:00 МСК
Брюгге
Брюгге, Бельгия
Окончен
3 : 0
Марсель
Марсель, Франция
1:0 Диахон – 4'     2:0 Верман – 11'     3:0 Станкович – 79'    

«Честно говоря, не знаю, что сказать. Казалось, что выход из группового этапа был реальной задачей, но мы её провалили. Для «Марселя» это удар в Лиге чемпионов. Ранее я уже говорил о кампании с нулём очков в 2014 году, а теперь мы — первая французская команда, не прошедшая квалификацию в новом формате. Как получилось так проиграть в Брюгге? Мы главные идиоты этого вечера! Я уже устал от всего этого! Как болельщик «Марселя» задаю себе вопросы: зачем в 62 года я продолжаю это переживать и огорчаться из‑за таких матчей? Обычно люди дистанцируются от результатов», — приводит слова Ди Меко RMC Sport.

Отметим, «Брюгге» после победы сумел выйти в плей-офф турнира с 19 места.

Материалы по теме
Сразу пять клубов АПЛ из шести напрямую вышли в 1/8 финала Лиги чемпионов

Победители футбольных турниров-2025:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android