Эрлинг Холанд опередил Руда ван Нистелроя, выйдя на 8-е место по числу голов в ЛЧ

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд отметился голом в матче 8-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА с «Галатасараем» (2:0). Таким образом, в активе норвежца 56 мячей в 56 встречах главного еврокубкового турнира.

Лига чемпионов . Общий этап. 8-й тур
28 января 2026, среда. 23:00 МСК
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
Окончен
2 : 0
Галатасарай
Стамбул, Турция
1:0 Холанд – 11'     2:0 Шерки – 29'    

Эрлинг теперь обошёл Руда ван Нистелроя, у которого было 56 забитых мячей на момент завершения карьеры. Норвежец занимает чистую восьмую строчку в списке лучших бомбардиров турнира. На седьмом месте немец Томас Мюллер, на счету которого 57 забитых голов. Лидером списка со 140 голами является Криштиану Роналду, выступавший в Европе за «Спортинг», «Манчестер Юнайтед», «Реал» и «Ювентус».

«Манчестер Сити» после победы гарантировал себе выход в 1/8 финала ЛЧ напрямую. Команда попала в восьмёрку сильнейших по итогам общего этапа. Холанд забил семь мячей в восьми встречах.

