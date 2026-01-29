Скидки
Мбаппе до трёх голов сократил отставание от Рауля в списке лучших бомбардиров в истории ЛЧ

Комментарии

Нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе забил 67-й и 68-й голы в Лиге чемпионов. Это произошло в игре 8-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «Бенфикой» (2:4). Француз располагается на чистом шестом месте в списке лучших бомбардиров указанного соревнования и продолжает погоню за лидерами рейтинга.

Лига чемпионов . Общий этап. 8-й тур
28 января 2026, среда. 23:00 МСК
Бенфика
Лиссабон, Португалия
Окончен
4 : 2
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
0:1 Мбаппе – 30'     1:1 Шельдеруп – 36'     2:1 Павлидис – 45+5'     3:1 Шельдеруп – 54'     3:2 Мбаппе – 58'     4:2 Трубин – 90+8'    
Удаления: нет / Асенсио – 90+2', Родриго – 90+7'

На текущий момент Мбаппе находится в списке лучших голеадоров Лиги чемпионов сразу после экс-нападающего «сливочных» Рауля, который забил 71 гол в 142 встречах. Отметим, что Мбаппе поразил ворота соперников 68 раз в 93 играх. Рекордсменом по голам в данном турнире является звёздный португальский нападающий Криштиану Роналду (140).

В Лиге чемпионов Мбаппе забивал за «Реал», «ПСЖ» и «Монако». Действующее трудовое соглашение француза с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 200 млн. Отметим, что Мбаппе стал лучшим бомбардиром общего этапа ЛЧ. Он забил 13 мячей за семь матчей.

