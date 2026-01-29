Скидки
Кейн догнал Шевченко и Ибрагимовича, выйдя на 13-е место по числу голов в Лиге чемпионов

Нападающий «Баварии» Гарри Кейн отметился голом в матче 8-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА с «ПСВ Эйндховен» (2:1). Таким образом, в активе англичанина 48 мячей в 65 встречах главного еврокубкового турнира.

Лига чемпионов . Общий этап. 8-й тур
28 января 2026, среда. 23:00 МСК
ПСВ Эйндховен
Эйндховен, Нидерланды
Окончен
1 : 2
Бавария
Мюнхен, Германия
0:1 Мусиала – 58'     1:1 Сайбари – 78'     1:2 Кейн – 84'    
Удаления: Жуниор – 90+4' / нет

Кейн теперь сравнялся с Андреем Шевченко и Златаном Ибрагимовичем, у которых было по 48 забитых мячей на момент завершения карьеры. Англичанин разделяет с ними 13-ю строчку в списке лучших бомбардиров турнира. Далее — египтянин Мохамед Салах и испано-аргентинец Альфредо Ди Стефано, на счету которых по 49 забитых голов. Лидером списка со 140 голами является Криштиану Роналду, выступавший в Европе за «Спортинг», «Манчестер Юнайтед», «Реал» и «Ювентус».

«Манчестер Сити» после победы гарантировал себе выход в 1/8 финала ЛЧ напрямую. Команда попала в восьмёрку сильнейших по итогам общего этапа. Холанд забил семь мячей в восьми встречах.

Мбаппе до трёх голов сократил отставание от Рауля в списке лучших бомбардиров в истории ЛЧ

Почему «Реал» Мадрид — лучший клуб XX века:

