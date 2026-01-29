Кейн догнал Шевченко и Ибрагимовича, выйдя на 13-е место по числу голов в Лиге чемпионов

Нападающий «Баварии» Гарри Кейн отметился голом в матче 8-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА с «ПСВ Эйндховен» (2:1). Таким образом, в активе англичанина 48 мячей в 65 встречах главного еврокубкового турнира.

Кейн теперь сравнялся с Андреем Шевченко и Златаном Ибрагимовичем, у которых было по 48 забитых мячей на момент завершения карьеры. Англичанин разделяет с ними 13-ю строчку в списке лучших бомбардиров турнира. Далее — египтянин Мохамед Салах и испано-аргентинец Альфредо Ди Стефано, на счету которых по 49 забитых голов. Лидером списка со 140 голами является Криштиану Роналду, выступавший в Европе за «Спортинг», «Манчестер Юнайтед», «Реал» и «Ювентус».

