Роберт Левандовски повторил исторический рекорд Лионеля Месси в Лиге чемпионов

37-летний польский нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски повторил историческое достижение экс-форварда сине-гранатовых Лионеля Месси в Лиге чемпионов. Об этом сообщает статистический портал 365Scores.

По информации источника, Левандовски забил в ворота 40-го клуба в главном еврокубковом турнире. Благодаря этому он теперь разделяет первое место по этому показателю с Месси. Напомним, 40-м клубом, которому забил поляк, стал «Копенгаген». Роберт отличился на 48-й минуте встречи и помог команде одержать разгромную победу со счётом 4:1. Встреча состоялась в рамках 8-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026.

Далее в рейтинге располагается звёздный португальский нападающий Криштиану Роналду, забивавший голы в ворота 38 разных клубов.

