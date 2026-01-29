Скидки
Роберт Левандовски повторил исторический рекорд Лионеля Месси в Лиге чемпионов

Роберт Левандовски повторил исторический рекорд Лионеля Месси в Лиге чемпионов
37-летний польский нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски повторил историческое достижение экс-форварда сине-гранатовых Лионеля Месси в Лиге чемпионов. Об этом сообщает статистический портал 365Scores.

Лига чемпионов . Общий этап. 8-й тур
28 января 2026, среда. 23:00 МСК
Барселона
Барселона, Испания
Окончен
4 : 1
Копенгаген
Копенгаген, Дания
0:1 Дадасон – 4'     1:1 Левандовски – 48'     2:1 Ямаль – 60'     3:1 Рафинья – 69'     4:1 Рашфорд – 85'    

По информации источника, Левандовски забил в ворота 40-го клуба в главном еврокубковом турнире. Благодаря этому он теперь разделяет первое место по этому показателю с Месси. Напомним, 40-м клубом, которому забил поляк, стал «Копенгаген». Роберт отличился на 48-й минуте встречи и помог команде одержать разгромную победу со счётом 4:1. Встреча состоялась в рамках 8-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026.

Далее в рейтинге располагается звёздный португальский нападающий Криштиану Роналду, забивавший голы в ворота 38 разных клубов.

