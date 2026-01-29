«Зенит» объявил Джона Джона, итоги группового этапа Лиги чемпионов. Главное к утру

Петербургский «Зенит» официально объявил о подписании бразильского нападающего Джона Джона, в Лиге чемпионов завершился общий групповой этап и определились предварительные пары стыковых матчей, нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе побил бомбардирский рекорд Криштиану Роналду. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».