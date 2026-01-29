«Зенит» объявил Джона Джона, итоги группового этапа Лиги чемпионов. Главное к утру
Петербургский «Зенит» официально объявил о подписании бразильского нападающего Джона Джона, в Лиге чемпионов завершился общий групповой этап и определились предварительные пары стыковых матчей, нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе побил бомбардирский рекорд Криштиану Роналду. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».
- «Зенит» объявил о покупке нападающего «Ред Булл Брагантино» Джона Джона.
- Итоговая таблица общего этапа Лиги чемпионов сезона-2025/2026.
- Определились пары стыковых матчей плей-офф Лиги чемпионов — 2025/2026.
- Мбаппе побил рекорд Криштиану Роналду по голам в Лиге чемпионов на групповом/общем этапе.
- Стало известно условие, при котором Панарин будет обменян из «Рейнджерс».
- «ПСЖ» и «Ньюкасл» сыграли вничью в заключительном туре общего этапа ЛЧ.
- Гол вратаря Трубина на 90+8-й помог «Бенфике» победить «Реал», доигрывавший вдевятером.
- «Арсенал» победил «Кайрат», набрав 24 из 24 очков на общем этапе Лиги чемпионов.
- «Барселона» одержала волевую разгромную победу над «Копенгагеном» в Лиге чемпионов.
- Гол+пас Палата в первой игре после обмена помогли «Айлендерс» победить в дерби «Рейнджерс».
- Инсайдер НХЛ раскрыл причину, по которой Панарин не сыграет за «Рейнджерс» до Олимпиады.
- «Салават Юлаев» одержал третью победу подряд, одолев в гостях «Ак Барс».
- ЦСКА одержал гостевую победу над «Динамо» в московском дерби КХЛ.
- 29 очков Дончича и 11 очков Леброна не спасли «Лейкерс» от разгрома в Кливленде.
- Пётр Ян перенёс операцию и выбыл на два месяца.
Комментарии