Тренер «Карабаха» отреагировал на 0:6 от «Ливерпуля» на фоне выхода азербайджанцев в стыки

Главный тренер «Карабаха» Гурбан Гурбанов высказался о разгромном поражении своей команды в матче 8-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «Ливерпулем» (0:6).

«К сожалению, потерпели крупное поражение. Не хотели такого счёта. Несмотря на это, я поздравляю своих ребят. Если проанализировать все восемь прошедших матчей, мы очень старались, сильно рисковали. Ребята как минимум заслужили выход в плей-офф. Конечно, мы могли сегодня сыграть лучше. Это была не наша игра — мы способны на лучшее, пусть даже играли против «Ливерпуля». В любом случае поражение заслужили, но также заслужили и место в топ-24. Поздравляю всех своих футболистов и наш народ, который очень ждал, что мы пройдём дальше. Постепенно соперники становятся всё сильнее. Впереди нас ждут ещё большие матчи. Постараемся получше подготовиться к предстоящим играм. Также поздравляю своего коллегу Арне Слота, что «Ливерпуль» оказался в топ-8, и успехов им», — приводит слова Гурбанова Azerisport.

Отметим, что, несмотря на разгромное поражение, азербайджанская команда впервые в своей истории вышла в плей-офф Лиги чемпионов. Команда квалифицировалась в стыковой раунд. Мерсисайцы вошли в восьмёрку сильнейших по итогам общего этапа, поэтому попали в 1/8 финала турнира напрямую.