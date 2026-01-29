Тренер «Карабаха» высказался об игре в стыках Лиги чемпионов с «ПСЖ» или «Ньюкаслом»

Главный тренер «Карабаха» Гурбан Гурбанов высказался о попадании в стыковой раунд плей-офф Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026 на французский «ПСЖ» или английский «Ньюкасл Юнайтед».

«Пока будем ждать. Обе эти команды обладают своим игровым стилем. Кто бы ни попал нам, постараемся быть более внимательными и лучше подготовиться», — приводит слова Гурбанова Azerisport.

Отметим, что, несмотря на разгромное поражение от «Ливерпуля» со счётом 0:6 в 8-м туре общего этапа, азербайджанская команда впервые в своей истории вышла в плей-офф Лиги чемпионов. Команда квалифицировалась в стыковой раунд.

Жеребьёвка стыковых матчей Лиги чемпионов состоится 30 января. Церемония начнется в 14:00 мск. Напомним, стыковые матчи нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов пройдут 17-18 и 24-25 февраля 2026 года.