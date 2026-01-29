Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Матвей Сафонов опубликовал пост на трёх языках после возвращения в Лигу чемпионов с «ПСЖ»

Матвей Сафонов опубликовал пост на трёх языках после возвращения в Лигу чемпионов с «ПСЖ»
Комментарии

Голкипер французского «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов поделился постом в своём аккаунте в соцсетях, где отреагировал на своё возвращение на поле после травмы в матче 8-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026 с «Ньюкасл Юнайтед». Встреча завершилась вничью со счётом 1:1.

Лига чемпионов . Общий этап. 8-й тур
28 января 2026, среда. 23:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
1 : 1
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн, Англия
1:0 Витинья – 8'     1:1 Уиллок – 45+2'    

После матча россиянин выложил ряд фотографий, к которым сделал подпись на трёх языках — французском, английском и русском. Он написал: «Back in the game. De retour sur le terrain. Снова в деле». Все три фразы имеют схожее значение. Кроме того, голкипер добавил эмодзи красного и синего цветов, символизирующих парижан.

Фото: Соцсети Матвея Сафонова

Фото: Соцсети Матвея Сафонова

26-летний Сафонов получил травму 17 декабря в финальном матче Межконтинентального кубка с «Фламенго», в котором он отразил четыре удара в послематчевой серии пенальти. Россиянин получил повреждение после одного из ударов, доиграл матч, но после этого на поле не выходил. Всего в нынешнем сезоне на его счету участие в пяти матчах, в которых он пропустил четыре мяча и дважды сыграл «на ноль».

Материалы по теме
Видео
Сейвы Сафонова — в видеообзоре матча «ПСЖ» с «Ньюкаслом» в Лиге чемпионов

Как Сафонов стал героем ФИФА:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android