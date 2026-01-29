Матвей Сафонов опубликовал пост на трёх языках после возвращения в Лигу чемпионов с «ПСЖ»

Голкипер французского «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов поделился постом в своём аккаунте в соцсетях, где отреагировал на своё возвращение на поле после травмы в матче 8-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026 с «Ньюкасл Юнайтед». Встреча завершилась вничью со счётом 1:1.

После матча россиянин выложил ряд фотографий, к которым сделал подпись на трёх языках — французском, английском и русском. Он написал: «Back in the game. De retour sur le terrain. Снова в деле». Все три фразы имеют схожее значение. Кроме того, голкипер добавил эмодзи красного и синего цветов, символизирующих парижан.

Фото: Соцсети Матвея Сафонова

26-летний Сафонов получил травму 17 декабря в финальном матче Межконтинентального кубка с «Фламенго», в котором он отразил четыре удара в послематчевой серии пенальти. Россиянин получил повреждение после одного из ударов, доиграл матч, но после этого на поле не выходил. Всего в нынешнем сезоне на его счету участие в пяти матчах, в которых он пропустил четыре мяча и дважды сыграл «на ноль».

