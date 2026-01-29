«Быть в этой компании — огромная гордость для «Спортинга». Боржеш — о топ-8 Лиги чемпионов
Главный тренер португальского «Спортинга» Руй Боржеш прокомментировал попадание команды в топ-8 общего этапа Лиги чемпионов сезона-2025/2026. В заключительном туре «Спортинг» на выезде обыграл испанский «Атлетик» Бильбао со счётом 3:2.
Лига чемпионов . Общий этап. 8-й тур
28 января 2026, среда. 23:00 МСК
Атлетик Б
Бильбао, Испания
Окончен
2 : 3
Спортинг
Лиссабон, Португалия
1:0 Сансет – 3' 1:1 Дьоманде – 12' 2:1 Гурусета – 28' 2:2 Тринкан – 62' 2:3 Сантос – 90+4'
«Первая и главная задача была выйти в плей-офф. К счастью, благодаря тому, как мы провели предыдущие матчи, к последнему туру подошли с шансами на серьёзную цель — попасть в топ-8, вместе с «Челси», «Арсеналом» и другими лучшими командами мира. Быть в этой компании — огромная гордость для «Спортинга», для клуба и для всей страны», — приводит слова Боржеша официальный сайт УЕФА.
