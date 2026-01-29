Скидки
«Быть в этой компании — огромная гордость для «Спортинга». Боржеш — о топ-8 Лиги чемпионов

Главный тренер португальского «Спортинга» Руй Боржеш прокомментировал попадание команды в топ-8 общего этапа Лиги чемпионов сезона-2025/2026. В заключительном туре «Спортинг» на выезде обыграл испанский «Атлетик» Бильбао со счётом 3:2.

Лига чемпионов . Общий этап. 8-й тур
28 января 2026, среда. 23:00 МСК
Атлетик Б
Бильбао, Испания
Окончен
2 : 3
Спортинг
Лиссабон, Португалия
1:0 Сансет – 3'     1:1 Дьоманде – 12'     2:1 Гурусета – 28'     2:2 Тринкан – 62'     2:3 Сантос – 90+4'    

«Первая и главная задача была выйти в плей-офф. К счастью, благодаря тому, как мы провели предыдущие матчи, к последнему туру подошли с шансами на серьёзную цель — попасть в топ-8, вместе с «Челси», «Арсеналом» и другими лучшими командами мира. Быть в этой компании — огромная гордость для «Спортинга», для клуба и для всей страны», — приводит слова Боржеша официальный сайт УЕФА.

