«Мы очень рады». Поконьоли — о выходе «Монако» в плей-офф Лиги чемпионов

Главный тренер французского «Монако» Себастьен Поконьоли высказался о выходе «Монако» в плей-офф Лиги чемпионов. В заключительном туре общего этапа команда сыграла вничью с итальянским «Ювентусом» (0:0) и заняла итоговое 21-е место в турнирной таблице, набрав 10 очков.

«Мы очень рады. Это не в полной мере чувство облегчения — нет, но в этот непростой период оно идёт нам на пользу — как игрокам, так и тренерскому штабу и болельщикам. Выход в плей-офф был одной из трёх целей на этот сезон, и мы достигли её благодаря хорошим выступлениям в Лиге чемпионов», — приводит слова Поконьоли официальный сайт УЕФА.