Тренер «Челси» Росеньор прокомментировал победу в матче Лиги чемпионов с «Наполи»

Главный тренер английского «Челси» Лиам Росеньор высказался о победе в матче 8-го тура общего этапа Лиги чемпионов с итальянским «Наполи» (3:2).

«Думаю, самым приятным моментом был коллективный настрой команды, которая позитивно отреагировала на сложный первый тайм. Пройти дальше в этом соревновании — это самое важное. Я рад, что нам это удалось, как в плане сезона, так и в плане моего времени на поле с игроками, это нам очень поможет. Я очень горжусь игроками. Даже в первом тайме просил их прессинговать совершенно по-другому, так, как они никогда раньше не делали и почти не тренировали. Поэтому время, потраченное в течение следующих нескольких недель, поможет нам стать лучше и улучшить свою игру, но нам всё ещё нужно выигрывать матчи в данный момент.

Я стараюсь сделать всё возможное со своей командой, со своими силами, и, надеюсь, у нас будет больше таких действительно хороших вечеров», — приводит слова Росеньора официальный сайт «Челси».