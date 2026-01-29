Скидки
Црвена Звезда — Сельта. Прямая трансляция
23:00 Мск
Главная Футбол Новости

Тренер «Челси» Росеньор прокомментировал победу в матче Лиги чемпионов с «Наполи»

Комментарии

Главный тренер английского «Челси» Лиам Росеньор высказался о победе в матче 8-го тура общего этапа Лиги чемпионов с итальянским «Наполи» (3:2).

Лига чемпионов . Общий этап. 8-й тур
28 января 2026, среда. 23:00 МСК
Наполи
Неаполь, Италия
Окончен
2 : 3
Челси
Лондон, Англия
0:1 Фернандес – 19'     1:1 Вергара – 33'     2:1 Хойлунд – 43'     2:2 Педро – 61'     2:3 Педро – 82'    

«Думаю, самым приятным моментом был коллективный настрой команды, которая позитивно отреагировала на сложный первый тайм. Пройти дальше в этом соревновании — это самое важное. Я рад, что нам это удалось, как в плане сезона, так и в плане моего времени на поле с игроками, это нам очень поможет. Я очень горжусь игроками. Даже в первом тайме просил их прессинговать совершенно по-другому, так, как они никогда раньше не делали и почти не тренировали. Поэтому время, потраченное в течение следующих нескольких недель, поможет нам стать лучше и улучшить свою игру, но нам всё ещё нужно выигрывать матчи в данный момент.

Я стараюсь сделать всё возможное со своей командой, со своими силами, и, надеюсь, у нас будет больше таких действительно хороших вечеров», — приводит слова Росеньора официальный сайт «Челси».

Турнирная таблица Лиги чемпионов
