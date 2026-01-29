Скидки
«Ментальный победитель, шикарный футболист». Гасилин — о Джоне Джоне в «Зените»

Бывший российский футболист Алексей Гасилин прокомментировал переход атакующего полузащитника Джона Джона в санкт-петербургский «Зенит». Срок действия трудового договора футболиста с сине-бело-голубыми рассчитан до конца сезона-2030/2031.

«Зенит» давно вёл этого игрока. Мы заранее знали, что он должен оказаться в Петербурге. Это ментальный победитель. Он мог бы усилить любую команду в полузащите. Умеет забивать, пасовать и многое другое. Может сыграть опорного или атакующего полузащитника. Это шикарный футболист! Я хочу, чтобы он повторил путь Малкома, Халка и Клаудиньо, но не Жерсона. Тот тоже шикарный футболист, но у него не получилось в «Зените», — заявил Гасилин в эфире «Матч ТВ».

«Зенит» ушёл на зимний перерыв, занимая второе место в турнирной таблице Мир Российской Премьер-Лиги. От лидирующего «Краснодара» сине-бело-голубые отстают на одно очко.

