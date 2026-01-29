Конте высказался о поражении «Наполи» от «Челси» и невыходе в плей-офф Лиги чемпионов
Главный тренер итальянского «Наполи» Антонио Конте прокомментировал поражение в матче 8-го тура общего этапа Лиги чемпионов с английским «Челси» (2:3). «Наполи» не попал в плей-офф, заняв итоговое 30-е место в турнирной таблице.
Лига чемпионов . Общий этап. 8-й тур
28 января 2026, среда. 23:00 МСК
Наполи
Неаполь, Италия
Окончен
2 : 3
Челси
Лондон, Англия
0:1 Фернандес – 19' 1:1 Вергара – 33' 2:1 Хойлунд – 43' 2:2 Педро – 61' 2:3 Педро – 82'
«Разницу сделала реализация, соперники были безжалостны в завершающей стадии. Но мы всё равно гордимся командой: мы хорошо сыграли и заслуживали большего.
Это разочаровывает, особенно учитывая результат прошлой недели в Копенгагене. Сегодня «Челси» лучше действовал в финальной трети поля, но в целом игроки провели хорошую игру. Я хотел остаться в этом турнире», — приводит слова Конте официальный сайт УЕФА.
