Конте высказался о поражении «Наполи» от «Челси» и невыходе в плей-офф Лиги чемпионов

Главный тренер итальянского «Наполи» Антонио Конте прокомментировал поражение в матче 8-го тура общего этапа Лиги чемпионов с английским «Челси» (2:3). «Наполи» не попал в плей-офф, заняв итоговое 30-е место в турнирной таблице.

«Разницу сделала реализация, соперники были безжалостны в завершающей стадии. Но мы всё равно гордимся командой: мы хорошо сыграли и заслуживали большего.

Это разочаровывает, особенно учитывая результат прошлой недели в Копенгагене. Сегодня «Челси» лучше действовал в финальной трети поля, но в целом игроки провели хорошую игру. Я хотел остаться в этом турнире», — приводит слова Конте официальный сайт УЕФА.