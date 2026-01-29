Расписание матчей Лиги Европы — 2025/2026 по футболу на 29 января

Сегодня, 29 января, состоятся 18 матчей 8-го тура общего этапа Лиги Европы сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.
Расписание матчей Лиги Европы 29 января (время московское):
23:00. «Панатинаикос» (Греция) – «Рома» (Италия);
23:00. «Штутгарт» (Германия) – «Янг Бойз» (Швейцария);
23:00. «Мидтьюлланн» (Дания) – «Динамо» З (Хорватия);
23:00. «Лудогорец» (Болгария) – «Ницца» (Франция);
23:00. «Гоу Эхед Иглс» (Нидерланды) – «Брага» (Португалия);
23:00. ФКСБ (Румыния) – «Фенербахче» (Турция);
23:00. «Порту» (Португалия) – «Рейнджерс» (Шотландия);
23:00. «Ноттингем Форест» (Англия) – «Ференцварош» (Венгрия);
23:00. «Базель» (Швейцария) – «Виктория Пльзень» (Чехия);
23:00. «Маккаби» Т-А (Израиль) – «Болонья» (Италия);
23:00. «Црвена Звезда» (Сербия) – «Сельта» (Испания);
23:00. «Лилль» (Франция) – «Фрайбург» (Германия);
23:00. «Штурм» (Австрия) – «Бранн» (Норвегия);
23:00. «Астон Вилла» (Англия) – «Ред Булл Зальцбург» (Австрия);
23:00. «Генк» (Бельгия) – «Мальмё» (Швеция);
23:00. «Бетис» (Испания) – «Фейеноорд» (Нидерланды);
23:00. «Лион» (Франция) – ПАОК (Греция);
23:00. «Селтик» (Шотландия) – «Утрехт» (Нидерланды).
