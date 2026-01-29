Скидки
Главная Футбол Новости

Красивые голы — в видеообзоре матча Лиги чемпионов «Наполи» — «Челси»

Комментарии

Накануне состоялся матч 8-го тура общего этапа Лиги чемпионов сезона-2025/2026, в котором встречались «Наполи» и «Челси». Игра проходила на стадионе «Диего Армандо Марадона» (Неаполь). В качестве главного арбитра встречи выступил Клеман Тюрпен из Франции. Игра закончилась победой гостей со счётом 3:2.

Лига чемпионов . Общий этап. 8-й тур
28 января 2026, среда. 23:00 МСК
Наполи
Неаполь, Италия
Окончен
2 : 3
Челси
Лондон, Англия
0:1 Фернандес – 19'     1:1 Вергара – 33'     2:1 Хойлунд – 43'     2:2 Педро – 61'     2:3 Педро – 82'    

Видеообзор матча:

Права на трансляции Лиги чемпионов в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.

Счёт в матче открыл полузащитник гостей Энцо Фернандес на 19-й минуте, реализовав пенальти. Полузащитник «Наполи» Антонио Вергара сравнял счёт на 33-й минуте. Нападающий Расмус Хойлунд на 43-й минуте вывел вперёд хозяев поля.

Во втором тайме нападающий «синих» Жоао Педро восстановил равенство в счёте на 61-й минуте. Жоао Педро оформил дубль на 82-й минуте.

По итогам восьми туров итальянский клуб набрал восемь очков и занимает 30-е место. Английская команда заработала 16 очков и располагается на шестой строчке.

Финал нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов пройдёт на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. Решающий матч соревнования состоится 30 мая 2026 года.

Календарь Лиги чемпионов сезона-2025/2026
Турнирная таблица Лиги чемпионов сезона-2025/2026
