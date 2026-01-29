Красивые голы — в видеообзоре матча Лиги чемпионов «Наполи» — «Челси»

Накануне состоялся матч 8-го тура общего этапа Лиги чемпионов сезона-2025/2026, в котором встречались «Наполи» и «Челси». Игра проходила на стадионе «Диего Армандо Марадона» (Неаполь). В качестве главного арбитра встречи выступил Клеман Тюрпен из Франции. Игра закончилась победой гостей со счётом 3:2.

Права на трансляции Лиги чемпионов в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.

Счёт в матче открыл полузащитник гостей Энцо Фернандес на 19-й минуте, реализовав пенальти. Полузащитник «Наполи» Антонио Вергара сравнял счёт на 33-й минуте. Нападающий Расмус Хойлунд на 43-й минуте вывел вперёд хозяев поля.

Во втором тайме нападающий «синих» Жоао Педро восстановил равенство в счёте на 61-й минуте. Жоао Педро оформил дубль на 82-й минуте.

По итогам восьми туров итальянский клуб набрал восемь очков и занимает 30-е место. Английская команда заработала 16 очков и располагается на шестой строчке.

Финал нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов пройдёт на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. Решающий матч соревнования состоится 30 мая 2026 года.