Главная Футбол Новости

Тренер «Челси» Росеньор оценил игру Палмера в матче Лиги чемпионов с «Наполи»

Тренер «Челси» Росеньор оценил игру Палмера в матче Лиги чемпионов с «Наполи»
Комментарии

Главный тренер английского «Челси» Лиам Росеньор высказался об игре полузащитника Коула Палмера в матче 8-го тура общего этапа Лиги чемпионов с итальянским «Наполи» (3:2). Палмер вышел на замену со старта второго тайма.

Лига чемпионов . Общий этап. 8-й тур
28 января 2026, среда. 23:00 МСК
Наполи
Неаполь, Италия
Окончен
2 : 3
Челси
Лондон, Англия
0:1 Фернандес – 19'     1:1 Вергара – 33'     2:1 Хойлунд – 43'     2:2 Педро – 61'     2:3 Педро – 82'    

«У Коула не было ни единого шанса начать этот матч и отыграть 60, 70 или 80 минут. У «Наполи» были проблемы с травмами, поэтому я чувствовал, что ближе к концу игры мы будем сильнее, и я считаю, что игра Коула была великолепной. Не только его мастерство, но и прессинг, и его игра на благо команды.

Он провёл так много игр за длительный период времени [за последние два сезона], поэтому нам нужно было заботиться о нём, и я думаю, что то, как он вёл себя последние две недели, было великолепно. Надеюсь, теперь мы сможем увидеть его лучшие качества, когда он полностью восстановится», — приводит слова Росеньора официальный сайт «Челси».

