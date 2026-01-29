Тренер «Челси» Росеньор оценил игру Палмера в матче Лиги чемпионов с «Наполи»

Главный тренер английского «Челси» Лиам Росеньор высказался об игре полузащитника Коула Палмера в матче 8-го тура общего этапа Лиги чемпионов с итальянским «Наполи» (3:2). Палмер вышел на замену со старта второго тайма.

«У Коула не было ни единого шанса начать этот матч и отыграть 60, 70 или 80 минут. У «Наполи» были проблемы с травмами, поэтому я чувствовал, что ближе к концу игры мы будем сильнее, и я считаю, что игра Коула была великолепной. Не только его мастерство, но и прессинг, и его игра на благо команды.

Он провёл так много игр за длительный период времени [за последние два сезона], поэтому нам нужно было заботиться о нём, и я думаю, что то, как он вёл себя последние две недели, было великолепно. Надеюсь, теперь мы сможем увидеть его лучшие качества, когда он полностью восстановится», — приводит слова Росеньора официальный сайт «Челси».