Мбаппе — о поражении «Реала» от «Бенфики»: мы это заслужили, мы слишком нестабильны

Нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе высказался по итогам матча 8-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА с «Бенфикой». Прошедшая накануне игра завершилась победой португальской команды со счётом 4:2.

«Мы заслужили это поражение. Это была плохая игра в нашем исполнении. Мы слишком нестабильны. Так продолжаться не может. Мы не должны плыть по течению день за днём, это попросту не в духе чемпионов», — приводит слова Мбаппе известный инсайдер Фабрицио Романо в социальной сети X.

Мадридский «Реал» набрал 15 очков в восьми матчах общего этапа Лиги чемпионов и не вышел напрямую в 1/8 финала турнира.