Мбаппе — о поражении «Реала» от «Бенфики»: мы это заслужили, мы слишком нестабильны
Нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе высказался по итогам матча 8-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА с «Бенфикой». Прошедшая накануне игра завершилась победой португальской команды со счётом 4:2.
Лига чемпионов . Общий этап. 8-й тур
28 января 2026, среда. 23:00 МСК
Бенфика
Лиссабон, Португалия
Окончен
4 : 2
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
0:1 Мбаппе – 30' 1:1 Шельдеруп – 36' 2:1 Павлидис – 45+5' 3:1 Шельдеруп – 54' 3:2 Мбаппе – 58' 4:2 Трубин – 90+8'
Удаления: нет / Асенсио – 90+2', Родриго – 90+7'
«Мы заслужили это поражение. Это была плохая игра в нашем исполнении. Мы слишком нестабильны. Так продолжаться не может. Мы не должны плыть по течению день за днём, это попросту не в духе чемпионов», — приводит слова Мбаппе известный инсайдер Фабрицио Романо в социальной сети X.
Мадридский «Реал» набрал 15 очков в восьми матчах общего этапа Лиги чемпионов и не вышел напрямую в 1/8 финала турнира.
