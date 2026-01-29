Скидки
С «Шанхай Шэньхуа» Слуцкого сняли 10 очков по итогам коррупционных расследований

Комментарии

13 китайских клубов были лишены очков и оштрафованы, в их числе «Шанхай Шэньхуа», возглавляемый российским тренером Леонидом Слуцким. Это объявление стало очередным шагом Китая в масштабной антикоррупционной кампании в футболе. Об этом сообщил Global Times со ссылкой на CCTV News.

«Шанхай Шэньхуа» и «Тяньцзинь Цзиньмэнь Тайгер» были лишены по 10 очков в новом сезоне и оштрафованы на ¥ 1 млн (€ 120 100). Другие клубы получили меньшее наказание, в том числе чемпион Китая «Шанхай Порт» (сняты пять очков).

Бывший президент Китайской футбольной ассоциации (CFA) Чэнь Сюйюань, приговорённый к пожизненному заключению за взяточничество в 2024 году, и бывший главный тренер сборной Китая Ли Те оказались в числе 73 человек, получивших пожизненный запрет на участие в футбольных мероприятиях.

Комментарии
