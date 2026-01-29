Гол Рашфорда со штрафного — в видеообзоре матча Лиги чемпионов «Барселона» — «Копенгаген»

Накануне состоялся матч 8-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026 между испанской «Барселоной» и датским «Копенгагеном». Команды играли на стадионе «Спотифай Камп Ноу» в Барселоне (Испания). В качестве главного арбитра встречу обслуживал Бенуа Бастьен (Метц, Франция). Победу со счётом 4:1 праздновали футболисты испанской команды.

Видеообзор матча:

Права на трансляции Лиги чемпионов в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.

На четвёртой минуте нападающий датчан Виктор Дадасон открыл счёт в матче. На 48-й минуте форвард сине-гранатовых Роберт Левандовски восстановил равенство в счёте. На 60-й минуте вингер Ламин Ямаль вывел «Барселону» вперёд. На 68-й минуте бразилец Рафинья реализовал пенальти. На 85-й минуте англичанин Маркус Рашфорд сделал преимущество каталонцев крупным. На 89-й минуте защитник «Копенгагена» Габриэл Перейра сократил отставание в счёте, но его гол был отменён после просмотра VAR.

Таким образом, «Барселона» набрала 16 очков в восьми матчах общего этапа ЛЧ и вышла в 1/8 финала турнира. «Копенгаген» финишировал в нижней части турнирной таблицы и завершил свой путь в главном клубном турнире континента.