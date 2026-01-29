Первый тренер Сафонова: Матвей доказал, что достоин быть первым номером «ПСЖ»

Алексей Чистяков, первый тренер голкипера «Пари Сен-Жермен» Матвея Сафонова, высказался о положении своего воспитанника во французском гранде. Накануне российский вратарь сыграл за «ПСЖ» в матче Лиги чемпионов с «Ньюкаслом». Игра завершилась со счётом 1:1.

«Здорово, что Матвею дали шанс. Это очень радует. Я не ожидал, что он выйдет в старте сразу после восстановления от травмы, но это радует. Молодец! Всё-таки он доказал, что не просто конкурентоспособный, а достоин быть первым номером и выходить в стартовом составе. Неожиданно, но очень приятно», — сказал Чистяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.