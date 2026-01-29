Первый тренер Сафонова: Матвей доказал, что достоин быть первым номером «ПСЖ»
Поделиться
Алексей Чистяков, первый тренер голкипера «Пари Сен-Жермен» Матвея Сафонова, высказался о положении своего воспитанника во французском гранде. Накануне российский вратарь сыграл за «ПСЖ» в матче Лиги чемпионов с «Ньюкаслом». Игра завершилась со счётом 1:1.
Лига чемпионов . Общий этап. 8-й тур
28 января 2026, среда. 23:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
1 : 1
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн, Англия
1:0 Витинья – 8' 1:1 Уиллок – 45+2'
«Здорово, что Матвею дали шанс. Это очень радует. Я не ожидал, что он выйдет в старте сразу после восстановления от травмы, но это радует. Молодец! Всё-таки он доказал, что не просто конкурентоспособный, а достоин быть первым номером и выходить в стартовом составе. Неожиданно, но очень приятно», — сказал Чистяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
Материалы по теме
Комментарии
- 29 января 2026
-
11:45
-
11:37
-
11:37
-
11:25
-
11:18
-
11:14
-
11:01
-
10:50
-
10:50
-
10:47
-
10:42
-
10:27
-
10:22
-
10:20
-
10:06
-
10:03
-
09:57
-
09:45
-
09:45
-
09:37
-
09:30
-
09:30
-
09:23
-
09:15
-
09:07
-
08:48
-
08:41
-
08:35
-
08:30
-
08:22
-
08:00
-
07:45
-
07:20
-
06:56
-
06:53