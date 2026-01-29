Скидки
Црвена Звезда — Сельта. Прямая трансляция
23:00 Мск
Главная Футбол Новости

Первый тренер Сафонова: Матвей доказал, что достоин быть первым номером «ПСЖ»

Первый тренер Сафонова: Матвей доказал, что достоин быть первым номером «ПСЖ»
Комментарии

Алексей Чистяков, первый тренер голкипера «Пари Сен-Жермен» Матвея Сафонова, высказался о положении своего воспитанника во французском гранде. Накануне российский вратарь сыграл за «ПСЖ» в матче Лиги чемпионов с «Ньюкаслом». Игра завершилась со счётом 1:1.

Лига чемпионов . Общий этап. 8-й тур
28 января 2026, среда. 23:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
1 : 1
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн, Англия
1:0 Витинья – 8'     1:1 Уиллок – 45+2'    

«Здорово, что Матвею дали шанс. Это очень радует. Я не ожидал, что он выйдет в старте сразу после восстановления от травмы, но это радует. Молодец! Всё-таки он доказал, что не просто конкурентоспособный, а достоин быть первым номером и выходить в стартовом составе. Неожиданно, но очень приятно», — сказал Чистяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

