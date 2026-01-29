Рахимов ответил на претензии в связи с низкой реализацией «Рубина» под его руководством

Бывший главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов ответил на претензии, связанные с низкой реализации казанской команды под его руководством. В 18 матчах Мир РПЛ этого сезона «Рубин» забил 16 мячей — меньше только у «Ростова», махачкалинского «Динамо» и «Пари НН».

— За последние семь матчей всего лишь один забитый мяч. Меньше «Рубина» в первой части чемпионата забило всего две-три команды.

— Так вот я и говорю о том самом xG, о котором вы говорите. Вот я смотрю, мы пропустили ровно столько, сколько должны были пропустить. Понимаешь? Но забили меньше, чем должны были. И это та самая реализация, но она возвращается. У нас уже были такие периоды.

— Ну так это не работа ли тренера? Из 16 мячей, забитых в первой части, девять забил Даку. А три забил Ходжа. И остальные игроки забили по одному. Всего шесть игроков в составе «Рубина» отличились в первой части чемпионата. И вообще, кажется, если Даку не забивает, то больше забивать в «Рубине» некому.

— Ну, почему? Потому что, ну давай так, Даку, да, бомбардир. Здесь нет вопросов. Не совсем удачно проходили матчи у того же Шабанхаджая. Хотя моменты у нас были. Вспомни матч в Краснодаре, да, когда мы проигрываем 1:0, но имеем в концовке два момента стопроцентных, когда можем забить. И тот же Шабанхаджай попадает в перекладину, когда Агкацев вытаскивает мяч, с тем же «Зенитом» 1:0 проигрываем. У нас та же самая история. Матч с «Локомотивом» в Москве, та же самая история, когда не должны проигрывать, но допускаем ошибку и пропускаем один мяч после дальнего удара, — сказал Рахимов в новом выпуске YouTube-канала «Коммент.Шоу».