Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Црвена Звезда — Сельта. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Агент Головина рассказал, как полузащитник воспринял выход «Монако» в 1/16 финала ЛЧ

Агент Головина рассказал, как полузащитник воспринял выход «Монако» в 1/16 финала ЛЧ
Комментарии

Футбольный агент Александр Клюев, представляющий интересы полузащитника «Монако» и сборной России Александра Головина, рассказал, как хавбек воспринял выход монегасков в 1/16 финала Лиги чемпионов сезона-2025/2026. Накануне «Монако» сыграл вничью с туринским «Ювентусом» в матче 8-го тура общего этапа ЛЧ.

Лига чемпионов . Общий этап. 8-й тур
28 января 2026, среда. 23:00 МСК
Монако
Монако, Монако
Окончен
0 : 0
Ювентус
Турин, Италия

«Понятно, что всегда хочется лучшего. Александр — максималист. Вчера «Монако» сыграл очень хорошую игру. Считаю, что они были лучше «Ювентуса». Команда заслуженно в 1/16 финала Лиги чемпионов. Саша в хорошей форме как физической, так и игровой. Он это демонстрирует во всех матчах. В игре с «Ювентусом» он был одним из лучших на поле», — сказал Клюев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Материалы по теме
«Мы очень рады». Поконьоли — о выходе «Монако» в плей-офф Лиги чемпионов
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android