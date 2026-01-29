Агент Головина рассказал, как полузащитник воспринял выход «Монако» в 1/16 финала ЛЧ

Футбольный агент Александр Клюев, представляющий интересы полузащитника «Монако» и сборной России Александра Головина, рассказал, как хавбек воспринял выход монегасков в 1/16 финала Лиги чемпионов сезона-2025/2026. Накануне «Монако» сыграл вничью с туринским «Ювентусом» в матче 8-го тура общего этапа ЛЧ.

«Понятно, что всегда хочется лучшего. Александр — максималист. Вчера «Монако» сыграл очень хорошую игру. Считаю, что они были лучше «Ювентуса». Команда заслуженно в 1/16 финала Лиги чемпионов. Саша в хорошей форме как физической, так и игровой. Он это демонстрирует во всех матчах. В игре с «Ювентусом» он был одним из лучших на поле», — сказал Клюев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.