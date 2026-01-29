Скидки
Црвена Звезда — Сельта. Прямая трансляция
23:00 Мск
Главная Футбол Новости

«Ливерпуль» нанёс больше всех ударов в одном матче ЛЧ за последние 10 лет

Английский «Ливерпуль» нанёс 38 ударов по воротам «Карабаха» в матче 8-го тура общего этапа Лиги чемпионов — это самый высокий показатель для одной команды в игре ЛЧ за последние 10 сезонов. Об этом сообщает телеграм-канал Stata Football.

Лига чемпионов . Общий этап. 8-й тур
28 января 2026, среда. 23:00 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль, Англия
Окончен
6 : 0
Карабах
Агдам, Азербайджан
1:0 Мак Аллистер – 15'     2:0 Вирц – 21'     3:0 Салах – 50'     4:0 Экитике – 57'     5:0 Мак Аллистер – 61'     6:0 Кьеза – 90'    

Матч между «Ливерпулем» и «Карабахом» состоялся накануне, 28 января. Встреча состоялась на стадионе «Энфилд» (Ливерпуль, Англия). В качестве главного арбитра матча выступил Иван Кружляк (Словакия). Победу со счётом 6:0 в этой игре одержали мерсисайдцы.

Финал нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов пройдёт на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. Решающий матч соревнования состоится 30 мая 2026 года.

