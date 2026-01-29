Скидки
Главная Футбол Новости

Видеообзор матча Лиги чемпионов «Боруссия» — «Интер»

Видеообзор матча Лиги чемпионов «Боруссия» — «Интер»
Комментарии

Накануне состоялся матч 8-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026 между немецкой «Боруссией» Дортмунд и итальянским «Интером». Команды играли на стадионе «Дортмунд» в Дортмунде (Германия). В качестве главного арбитра встречу обслуживал Иштван Ковач (Карей, Румыния). Победу со счётом 2:0 праздновали игроки итальянского клуба.

Лига чемпионов . Общий этап. 8-й тур
28 января 2026, среда. 23:00 МСК
Боруссия Д
Дортмунд, Германия
Окончен
0 : 2
Интер М
Милан, Италия
0:1 Димарко – 81'     0:2 Диуф – 90+4'    

Видеообзор матча:

Права на трансляции Лиги чемпионов в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.

На 81-й минуте защитник Федерико Димарко вывел «Интер» вперёд. На 90+4-й минуте полузащитник Анди Диуф удвоил преимущество гостей.

Таким образом, «Интер» набрал 15 очков в восьми матчах общего этапа Лиги чемпионов. В активе «Боруссии» осталось 11 очков. Обе команды квалифицировались в раунд плей-офф за выход в 1/8 финала главного клубного турнира континента.

Календарь Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026
Турнирная таблица общего этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026
Общий этап ЛЧ — всё! Кто вылетел, кто попал в 1/8 финала, как выглядит сетка плей-офф
